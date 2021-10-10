«Дети спят, а они по телу ползают»: квартиру тюменки заполонили тараканы

Квартиру тюменки заполонили тараканы. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Квартиру тюменки, которая проживает в доме №27 по улице Полевой в областном центре, заполонили тараканы. Она подает тревожные сигналы через социальные сети, так как «усатые» буквально не дают спать ночами.

«Подскажите, что с этими тварями делать? Наша управляющая компания не реагирует ни на какие звонки, ни письма. Двери закрывают перед лицом! У меня первый этаж, жить просто невозможно! У меня двое маленьких детей, они боятся по ночам спать, так как тараканы ползают по телу! Моей младшей дочери два годика, ей залез таракан в ушко – ходили к врачу. Что еще ждать от этих извергов, мы не знаем! Вызывали службу по травлению насекомых – не помогло. Ничего не помогает – они лезут через окна, их уйма в подъезде», – пишет женщина в одной из местных групп в «ВКонтакте».

Тюменцы завалили горожанку советами. Приведем их и мы, вдруг кто-то столкнулся с подобной проблемой, и ему они помогут.

– Простой и эффективный способ на 100% от тараканов и муравьёв рыжих . Берёте 3 куриных яйца, варите два часа (понадобятся только желтки), покупаете два пакетика порошка борной кислоты в аптеке. Смешиваем тщательно варёные желтки с кислотой, раскладываем по квартире. Не ядовит, но подальше от детей и животных! Через 3 недели забудете о них навсегда! – подсказывает Екатерина Васильева.

– Гель покупала, в шприце, мазала все, замыкала линии, чтобы в любом случае попались. Они этот гель в домики свои на лапках приносят и все помирают. У нас за 3 дня исчезли. Но у вас еще и у соседей, с улицы идут (по стенам). Тут всем домом надо и спецслужбами, – подсказывает Татьяна Любимова.

– Гель в шприце Дохлокс называется, – уточняет Алена Алексеева. – Работает 100 процентов. Наносить на бумагу и сверху на шкафы, под шкафы можно. За холодильник, они это место любят из-за тепла. Сдыхают и больше не приходят.

Один из жителей предложил крайний вариант, найденный опытным путем: «Нужно вскрыть все углы стен, плинтусов, потолков, дверных и оконных проёмов, подоконников, границы плитки, напольных покрытий. Мебель придется тоже разобрать и проверить на наличие гнезд. Загерметизировать, шпаклевкой или герметиком, потом потравить и ещё с месяц охотиться на усатых. На вентиляцию поставить мелкую сетку. Затем наступит результат».

Ранее на такое же бедствие жаловалась жительница Тюмени из квартиры на улице Широтной, 59а. Она купила квартиру, где обитают полчища тараканов: «При покупке ни риелтор, ни хозяйка словом не обмолвились (это, конечно, понятно). Чего уже только не делали: и вызывали неоднократно травить, и какие только средства не покупали, и в управляющую компанию обращались. Бесполезно. Как быть? Как жить в таких условиях? К кому обращаться? Так не должно быть, 21-й век на дворе».