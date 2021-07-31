Тюменцы отправятся на форум «Ростов». Фото - "Форум Ростов - 2021" в ВК.

Стартовала регистрация на молодежный форум «Ростов». Событие объединит 500 молодых людей от 18 до 35 лет из всех субъектов Российской Федерации. На форуме можно будет получить финансовую поддержку на реализацию своей идеи – до 1 000 000 рублей. Подать заявку можно на сайте форумростов.рф до 16 августа.

В этом году форум пройдет в двух форматах – онлайн и офлайн. Онлайн-этап состоится 21 – 22 августа. Инициативную молодежь ждут лекции по трекам «Ростов аграрный», «Ростов медийный», «Ростов профессиональный», «Ростов общественный», мастер-классы и работа над проектами. В офлайн-этап, с 6 по 10 сентября, войдут участники онлайн-формата, которые прошли образовательную программу и выполнили тематическое задание по направлению трека.

Образовательная программа включает 4 трека. В качестве спикеров выступят российский и белорусский актёр театра и кино Владислав Канопка, олимпийский чемпион летних игр 2008 года Андрей Сильнов и первый парадрайвер России Никита Ванков.

На форуме пройдет грантовый конкурс проектов от Росмолодежи по 9 номинациям: «Добровольчество», «Инициативы творческой молодежи», «Студенческие инициативы», «Молодежные медиа», «Патриотическое воспитание», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Развитие социальных лифтов», «Спорт, ЗОЖ, туризм», «Укрепление семейных ценностей». Максимальный размер финансовой поддержки – 1 000 000 рублей.

В конкурсе могут участвовать граждане от 14 до 35 лет. В этом году подача заявок осуществляется через верифицированную учетную запись в личном кабинете на платформе АИС «Молодежь России»: https://grants.myrosmol.ru.

Тюменцы могут принять участие в федеральной площадке «Ростов аграрный». Она объединит специалистов по агроэкологическим технологиям и сельскохозяйственной деятельности. В Ростовской области молодых людей ждут образовательные сессии, где они смогут прокачать надпрофессиональные компетенции, научатся выступать на публике, вести переговоры, креативно мыслить и попробуют себя в роли наставника. Участников ждут экскурсии по достопримечательностям Ростова-на-Дону для знакомства с культурой и историей города. Также в рамках программы молодые люди встретятся с потенциальными работодателями, стейкхолдерами и инвесторами. Проживание и проезд до Ростова-на-Дону для офлайн-участников за счет организаторов форума.