В Тюменской области поддержали грантом соцпроект по увековечиванию памяти о земляках, вернувшихся с фронта. Фото - golyshmanovo.admtyumen.ru.

Социальный проект голышмановского совета ветеранов по увековечиванию памяти о земляках, вернувшихся с фронта и захороненных на сельских кладбищах, «Территория памяти», поддержан Фондом президентских грантов дважды. Первый раз в 2017 году. С тех пор проект приобрёл межрайонный статус: к нему присоединились семь муниципалитетов Тюменской области.

В Голышмановском городском округе насчитывается свыше 60 кладбищ. Воплощая первую часть патриотического проекта «Территория памяти», активисты отработали только на семнадцати, которые на центральных усадьбах. Обнаружили почти 1800 захоронений фронтовиков, большая часть из них находится на двух кладбищах посёлка Голышманово. Сосредоточили внимание на старом, расположенном по улице Горького. Его площадь – 4,5 гектара. Старое кладбище разбили на восемнадцать секторов, чтобы людям, пришедшим навестить умерших родственников, было проще сориентироваться. Там находится около пятисот захоронений участников Великой Отечественной войны.

– К нашей инициативной группе подключилось более 400 добровольцев, – рассказывает председатель окружного совета ветеранов, разработчик проекта «Территория памяти» Ирина Грабко. – Плотно сотрудничали со специалистами ЗАГСа и военкомата. Жители округа звонили и сообщали данные о своих усопших родственниках-фронтовиках. Старались всех учесть, никого не забыть! К сожалению, были упущения – исправляли. В 2019 году на президентский грант 500 тысяч рублей мы смогли установить 17 Досок памяти. Они выглядят внушительно: композитная панель один метр на полтора. В честь их открытия были проведены торжественные митинги. В рамках проекта навели порядок на кладбищах с помощью активистов и просто неравнодушных голышмановцев. Призываю родственников не забывать прибирать могилы своих близких, что добавит порядка. Немало покоится тех, у кого уже нет в живых родных, которые ухаживали бы за могилами и прилегающей территорией, значит, это сделать должны все мы.

Проект «Территория памяти» приобрёл широкий общественный интерес. Инициативная группа совета ветеранов снова вышла на Москву и защитила его вторую часть. Теперь им охвачены уже восемь муниципалитетов Тюменской области: Абатский, Бердюжский, Исетский, Ишимский, Омутинский, Юргинский районы и Тобольск. В нашем округе работа проведена на 45 кладбищах малых деревень. Там уже идентифицировали почти 1700 захоронений участников Великой Отечественной войны.

– Приобрели фрезерный станок с программным управлением и с его помощью изготовили долговечные и эстетичные информационные стенды, мемориальные доски, указатели и таблички, – рассказывает Ирина Грабко. – Пользуемся современными технологиями. Проект реализуем на условиях софинансирования с администрациями муниципалитетов-участников. Тюменский областной совет ветеранов заинтересован в реализации проектов, которые объединяют советы ветеранов региона, и на заседании президиума было принято решение создать информационный раздел на сайте sovetveteranov72.ru «Территория памяти». Собранная в рамках проекта информация структурирована и доступна каждому. Раздел начал работать в первой декаде апреля.

К 75-летию Великой Победы были изготовлены и установлены около 200 Досок памяти с фамилиями, датами рождения и смерти фронтовиков, захороненных на кладбищах в восьми муниципалитетах, задействованных в проекте «Территория памяти». На благое дело из фонда президентских грантов были выделены средства в размере трёх миллионов рублей.

Как отметила Ирина Грабко, в планах – изготовление информационных стендов с 12 основными битвами Великой Отечественной войны, выпуск «Книги памяти» для слабовидящих. Сейчас инициативная группа, реализующая проект «Территория памяти», работает над созданием альбома о тружениках тыла Голышмановского округа и начала собирать сведения о детях войны.