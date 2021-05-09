Салют в Тюмени на 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция. Фото: Анна Полякова.

Салют в Тюмени на 9 мая 2021 года можно будет увидеть на личных страничках губернатора Александра Моора в социальных сетях. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

В ведомстве отметили, что главные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в том числе прохождение военной техники и праздничный салют, можно будет увидеть в прямом эфире и социальных сетях телеканала «Тюменское время»: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Ютуб». Начало – в 22.00.

Также салют будет транслироваться в личных аккаунтах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Кроме того, из своих квартир жители региона смогут увидеть возложение цветов к Вечному огню. С 76-й годовщиной Великой Победы земляков поздравит губернатор Тюменской области Александр Моор.

В 13.00 в сообществах «Тюменская область» в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» начнется трансляция праздничных концертов, которые будут проходить во дворах ветеранов Великой Отечественной войны, а в 15.00 – трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк». Ее можно будет увидеть на сайтах и в соцсетях региональных, городских и районных СМИ.

В 19.00 по улицам областной столицы пойдет праздничная колонна военной техники. В 20.30 на телеканале «Тюменское время» выйдет в эфир итоговый выпуск новостей, посвященный празднованию Дня Победы. Телевизионная программа о том, как Тюменская область отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» в 21.30.