В Тюмени кондуктор обозвала уродом школьника, который не хотел платить за провоз самоката. Скриншот из видео.

В Тюмени произошел вопиющий случай: кондуктор пыталась выгнать из автобуса мальчика, несмотря на то что в России действует закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. К тому же ребенок вовсе не был против оплатить поездку, однако женщина пыталась взять плату и за маленький самокат, который был при юном пассажире. Дело дошло до того, что работник автобусного парка обозвала школьника уродом.

– Оплачивай проезд, говорю! Почему он не оплачивает проезд, я не понимаю!

– Имеет право! Он не работает!

– Вы за двоих поставили!

– Где ты видишь два, ты, урод?!

– Вы зачем сейчас обзываетесь? Прекратите и отойдите!

– А почему он говорит что попало? Я говорю, оплачивай проезд! Ты где видишь два?

– Отойдите от ребенка!

– Я выполняю свои обязанности!

– Не таким способом!

– В следующий раз я тебя не пущу!

– В следующий раз вы тут работать не будете!

Вот такой жаркий разговор произошел между пассажирами, мальчиком и женщиной-кондуктором, которая никак не унималась, пытаясь выбить деньги из ребенка.

Комментаторы под постом в одной из местных групп, куда очевидцы залили видео с места происшествия, разделились на два лагеря. Одни защищали юного тюменца, которого унизили на глазах у пассажиров, другие – кондуктора, которая «просто делает свою работу». «Многие в наше время совсем человеческий облик теряют, озлобленные стали. Что от молодежи ждём, если взрослые люди ведут себя как быдло?»; «Если внимательно посмотреть видео, можно понять, что изначально выгоняла она его за самокат и, судя по всему, требовала заплатить за два места, вот мальчик и не платил. И некоторые дети будут повоспитаннее взрослых, этот мальчик не кричал и даже не обзывал кондуктора. А женщина не выполняет свою работу, она просто орет на ребёнка»; «Теперь можно сыну карточку не пополнять, да? А то ж несправедливо будет: кто-то зайцем будет ездить, а кто-то оплачивать билет», – такие комментарии оставляют тюменцы.

О самой ситуации уже стало известно в администрации города. В пресс-службе ведомства сообщили, что как только появилась информация, ее сразу же направили в автобусный парк: «Они занимаются вопросом. Наверное, подробности будут только после 11 мая».

В автобусном парке заверили, что вопрос находится на контроле руководства. Проверка проводится в рамках действующих правил.

Отметим, что буквально неделю назад в России ввели штрафы за высадку из общественного транспорта детей, не оплативших проезд. Штраф составляет 5 тыс. руб. с физического лица (водитель) и от 20 до 30 тысяч для должностного (кондуктор или контролер).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что молодая семья Татьяна и Александр Батурины с 11-месячным малышом Кириллом возвращались из поликлиники домой на Лесобазу. Они сели в автобус, но кондуктор потребовала надеть маску малышу. Однако это оказалось невозможным, и семье пришлось выйти из автобуса.

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