Тюменцам рассказали, как ухаживать за кожей весной. Фото - liki.wiki.

Весной уход за кожей лица должен быть особенно бережным и гармонично сбалансированным, а также состоять из четырех этапов: очищение, увлажнение, питание и защита.

Первый этап – очищение – самый главный в весеннем уходе. Это связано с тем, что во время зимних холодов кожные ткани истощаются, становятся сухими, шероховатыми и хрупкими. Вернуть коже гладкость и бархатистость помогут сеансы чистки эпидермиса, которые следует подбирать в соответствии с типом кожи и ее состоянием и не увлекаться. Очищение кожи весной должно быть особенно деликатным, так как даже жирная огрубевшая кожа в этот период очень чувствительна. Поэтому отдавать предпочтение рекомендуется натуральным, неагрессивным косметическим средствам, в роли которых отлично зарекомендовала себя домашняя косметика, приготовленная только из натуральных продуктов.

Второй этап – увлажнение. Здесь следует обратить внимание на смену зимнего плотного крема на легкие увлажняющие гелеобразные косметические средства. В их состав должны входить фруктовые кислоты, гиалуроновая кислота, протеины, витамины (А, С, Е) и минералы.

– На третьем этапе – питание. Как нельзя лучше поможет домашняя косметика, в огромном арсенале рецептов которой можно подобрать эффективные питательные составы для кожных покровов любого типа. Овощные, фруктовые, медовые, кисломолочные маски для лица домашнего производства при регулярном применении очень быстро восполнят дефицит питательных веществ в дерме кожи и восстановят ее изнутри, – говорит врач-косметолог областного кожно-венерологического диспансера Алена Ермакова.

И конечно же, весенний уход за кожей лица должен обязательно включать мероприятия по восстановлению и поддержанию естественного защитного барьера кожных тканей. Для этого следует подбирать косметические продукты, содержащие витамин С, никотиновую и аскорбиновую кислоты, высокие солнцезащитные фильтра с индексом не менее 25.