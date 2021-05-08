Предприниматель из Тобольска Валерия Зайцева может стать кандидатом от партии «Новые люди». Фото предоставлено партией «Новые люди».

Партия «Новые люди» продолжает обучать будущих кандидатов особенностям российской политики. В Москве собрались 40 человек со всей России. Тут они проходят тренинги с лучшими медиаменеджерами и политтехнологами страны. Новые люди подчёркивают, что планируют подготовить кандидатов, не понаслышке знакомых с проблемами регионов. В их число вошла предприниматель из Тобольска Валерия Зайцева, которая занимается вопросами популяризации здорового образа жизни и экологии.

«Я много общаюсь с людьми и вижу огромный запрос на обновление во всех сферах, особенно в политике. То, что некоторые называют стабильностью, в реальности стало застоем. Поэтому мне очень близки идеи партии «Новые люди». В частности, я поддерживаю экологическое направление, развитие массового спорта, культуру правильного питания — сейчас этим проблемам уделяют недостаточно внимания. Кроме того, я уверена, что необходимо развивать регионы, а не только вкладывать в столицу», — говорит Валерия Зайцева.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Подобная ставка на региональных активистов, по мнению политологов, может укрепить позиции Новых людей за пределами Москвы.

«Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы.

Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда “Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон», — считает политолог Валентин Бианки.

Новые люди также отмечают, что партию строят прежде всего в регионах. И в кандидаты берут тех, кто уже проявил себя в общественной работе, хорошо знаком местным жителям.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

«Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», — подчеркнул в эфире канала НТВ заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков.

До старта кампании в Госдуму остался месяц, и Новые люди уже представляют своих кандидатов. Недавно СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы в качестве кандидата от Новых людей. До этого о своем намерении баллотироваться от бирюзовой партии заявил бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.