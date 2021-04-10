Тюменцам рассказали об уходе за городскими растениями. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали об уходе за городскими растениями. В прошлом году на базе МКУ «ЛесПаркХоз» заработал Единый центр озеленения города, основной целью которого является планомерная, чёткая и комплексная организация работ по поддержанию и улучшению зелёного каркаса Тюмени.

Отмечается, что деревья, кустарники, газоны и цветники необходимы городу не только как средство по снижению негативного влияния на экологию, но и как источник хорошего настроения для его жителей. Так, самосевные разросшиеся деревья и кустарники, не подстриженная вовремя живая изгородь, неухоженные зелёные насаждения – всё это придает городу неряшливый облик, да и вряд ли порадует даже самых ярых сторонников защиты окружающей среды.

– Чтобы не допустить этого и создать современную комфортную среду, Единый центр озеленения города проводит слаженную системную работу по уходу за городскими растениями. Специалисты понимают, что зелёные насаждения в городских условиях подвергаются сильному антропогенному влиянию и поэтому за ними необходим правильный уход. В парках, скверах, на озеленённых территориях к мероприятиям по содержанию растений подходят комплексно. Такой подход включает следующие виды работ: обрезка, снос аварийно опасных деревьев с последующей раскорчевкой пней и посадкой новых насаждений на местах сноса. Эти работы специалисты стараются провести в один-два агротехнически благоприятных сезона, чтобы озеленённые пространства Тюмени заиграли новыми красками как можно быстрее, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году в теплое время года в сквере Юности, расположенном на улице Интернациональной, снесли аварийные деревья. На их месте высадили крупномерные саженцы деревьев декоративных пород. Этой зимой здесь провели санитарную и формовочную обрезку и работы по омоложению возрастных тополей, кленов и вязов. Теперь ухоженный вид сквера радует глаз посетителей, многие из которых даже оставили свои положительные отзывы о проделанной работе (смотрите видео).

Отметим, что мероприятия по озеленению в обязательном порядке проводятся под контролем сотрудников Единого центра озеленения. Чтобы помочь Тюмени стать еще более комфортной, примите участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства городских территорий, которые будут реализованы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году. Голосование пройдет на федеральной платформе https://72.gorodsreda.ru/ с 26 апреля до 30 мая.