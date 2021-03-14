Тюмень впервые отпраздновала Масленицу без сжигания чучела. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени тысячи человек приняли участие в праздничных масляничных гуляниях. Одной из площадок по традиции стала территорию у дома культуры «Водник». Сегодня здесь собралось как никогда много народу, однако в этом году обошлось без сжигания чучела. Как объяснили сотрудники ДК, им не разрешили это делать.

Дети оккупировали горку. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы, пришедшие на праздник, сильно этому обстоятельству не расстроились, ведь здесь и так было чем заняться. Дети оккупировали большую деревянную горку и, толкаясь и смеясь, скатывались вниз. Большим успехом пользовалась и территория храма рождества Пресвятой Богородицы: тут и горки для маленьких, и качели. Те, кто устал от площадок, катались на взрослых лошадях и пони.

Подделки для взрослых. Фото: Вадим Бегун

Раскинулась торговля: продавцы завлекали детишек различными шарами и леденцами, а взрослых – подделками.

Собралось около тысячи человек. Фото: Вадим Бегун

На сцене выступали творческие коллективы дома культуры, проводились различные соревнования: мужчины поднимали тяжеленные гири, а девушки примеряли валенки. Не обошлось и без небольшого ЧП: у мужчины, который выпускал огонь изо рта, в какой-то момент загорелись волосы, однако он резким движением потушил их.

Развлечение для детей. Фото: Вадим Бегун

Праздник, которому дали название «Солнышко красно, гори-гори ясно», длился примерно полтора часа. Все разошлись по домам усталые, но счастливые.