Ректор ТюмГМУ Ирина Медведева скончалась после продолжительной болезни. Фото - "Тюменский ГМУ" в ВК.

Ректор Тюменского государственного медицинского университета Ирина Медведева скончалась после продолжительной болезни накануне, 12 марта. Академику Российской академии наук, Заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору было 62 года.

В пресс-службе департамента здравоохранения рассказали, что Ирина Медведева была единственным академиком РАН в области медицины в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, а также единственной женщиной – академиком РАН в регионе.

– Родному вузу Ирина Васильевна отдала большую часть своей жизни – от студенчества до последних дней руководства университетом. В 1981 году она с отличием окончила Тюменский медицинский институт, затем клиническую ординатуру на кафедре госпитальной терапии ТМИ, после чего обучалась в целевой аспирантуре при научно-исследовательском институте питания Академии медицинских наук СССР, – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, 15 февраля 1995 года Медведевой присвоили ученое звание профессора. В октябре 2013 года ее избрали на должность ректора Тюменской медицинской академии, в апреле 2019 года вновь избрали ректором Тюменского государственного медицинского университета.

– Ирина Васильевна одной из первых начала активно развивать связи тюменского здравоохранения с российским и международным академическим сообществом. Тюмень стала мощным медицинским научным центром страны. Академик Медведева была организатором и идейным вдохновителем масштабных конференций и научных форумов, главные из которых – Терепевтический форум и Конгресс «Человек и лекарство». По ее приглашению наш регион посещали светила медицинской науки мирового уровня, а достижения ученых в области медицины стали более доступны практикующим врачам Тюмени и Тюменской области, – отметили заслуги ректора вуза в департаменте.

В самом университете сообщил, что прощание с Ириной Васильевной состоится 16 марта с 11.00. до 13.00 в здании Тюменского драматического театра по адресу: улица Республики 129.