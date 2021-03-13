Тюменский гастроэнтеролог: «Обострения гастрита связаны с временем года»

В межсезонье увеличивается количество не только больных вирусными заболеваниями, но и случаи гастрита. Фото - ru.wikipedia.org.

В межсезонье увеличивается количество не только больных вирусными заболеваниями, но и случаев гастрита. Оказалось, что этот недуг тоже имеет сезонный характер.

– Гастрит может обостряться весной и осенью. Чаще всего заболевание вызывает бактерия Helicobacter pylori. С ней связано и обострение в межсезонье. Период активности Helicobacte приходится как раз на осень и весну, – говорит врач-гастроэнтеролог ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» Юлия Стародубцева.

При обострении лучше обратиться к лечащему врачу и соблюсти все рекомендации. Отметим, что, помимо бактерий, гастрит может появиться из-за курения, частого употребления алкоголя, приёма противовоспалительных средств. Не лучшим образом на здоровье желудка сказывается и употребление острой, жирной пищи, перекусов на ходу и многое другое.

При подозрении на гастрит (присутствуют боли в животе, изжога, тошнота), стоит обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, пройти ФГДС и сдать анализы. По результатам обследования врач назначит лечение. Пускать на самотек болезнь не стоит, так как со временем недуг может обернуться язвой и раком желудка.