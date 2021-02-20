Тоболяки, у которых подтвердилась гаффская болезнь, идут на поправку. Фото: Ольга Крыльцова

В лечении двоих жителей из Тобольского района, у которых подтвердился диагноз «гаффская болезнь», отмечается положительная динамика. Врачи заявляют об улучшении состояния пациентов.

– Организм дает хороший ответ на лечение. Показатели, которые превышали норму в десятки тысяч раз, сейчас снизились. Мужчины находятся в Тюмени в областной клинической больнице № 2, – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что ранее у двух жителей деревни Ишменёва подтвердили гаффскую болезнь, которая, казалось бы, сошла на нет. Они поступили в больницу с симптомами, которые напоминают отравление. На днях сотрудники местного управления Роспотребнадзора взяли пробы воды, почвы, водорослей и рыбы из местного озера.

У других местных жителей страшный диагноз не подтвердился. Фельдшер деревни каждый день следит за состоянием здоровья каждого жителя, особое внимание уделяет семьям, чьи родственники с диагнозом «гаффская болезнь» сейчас находятся на лечении в Тюмени. Кроме того, под медицинским наблюдением фельдшера находятся жители соседней деревни Иземети.

Стоит отметить, что в Ишменёво проживают 75 взрослых и 38 детей. Их обеспечивают чистой питьевой водой. По поручению главы района Леонида Митрюшкина три раза в неделю в деревню подвозят воду.

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