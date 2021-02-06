Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 7 февраля 2021 года: переболевшим «ковидом» надо делать вакцину

Переболевшим «ковидом» тюменцам надо делать вакцину. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 135 и составило 29 044 человека.

Всего зараженных: 29 044.

Количество смертей: 258.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 135 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 29 044), 144 человека выздоровели (за весь период – 27 274), семь детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 607 человек остаются под медицинским наблюдением, еще 2 538 находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 52 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 44 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 40 лет, от респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 258 пациентов с ковидом.

Тюменцам рассказали, нужно ли делать прививку переболевшим коронавирусом. Оказалось, что да, так как через 3 – 6 месяцев иммунитет снижается, а антитела исчезают. Таким образом, прививка будет подстегивать организм к созданию более высокого иммунитета.

Вакцины от коронавируса безопасны для тюменцев, живущих с ВИЧ. Так считают инфекционисты местного СПИД-центра.

За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 22 831 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 951 233 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 76 229 летальных исходов, выздоровели 3 436 326 человек.