Тюменцев зовут поучаствовать в семейных спортэстафетах. Фото: c cайта 2ГИС

Провести февральские выходные активно, в кругу семьи, друзей и занимаясь спортом, горожане смогут на празднике снега «Сибирское зимоборье». Он состоится 13 февраля на лыжной базе ДЮСШ 2, ул. Барнаульская, 17/2.

Праздник пройдет под девизом «Насладиться, ознакомиться и испытать!». Организаторы готовят яркое театрализованное представление со снеговиками, активные и подвижные эстафеты, танцы с зимними героями. К участию приглашают и спортсменов, любителей. Гостей ждут угощения, конфеты и, конечно, горячий чай.

День снега – достаточно молодой праздник, он проводился в Тюмени всего 7 раз, в том числе в 5 января 2021. Эстафеты, игры и развлечения так понравились участникам, что организаторы решили повторить спортивный выходной и в феврале. Режиссёром «Сибирского зимоборья» стала студентка Тюменского государственного института культуры Речкина Ангелина.

Начало праздника 13 февраля намечено на 12:30, в 11 часов стартует регистрация участников.