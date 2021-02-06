«Чувствует себя царьком!»: в Тюменской области водитель пожарной части обвинил начальника в гибели школьницы

В Тюменской области водитель пожарной части обвинил начальника в смерти школьницы. Скриншот из видео.

В Тюменской области разразился настоящий скандал после того, как водитель 131-й пожарно-спасательной части 18 ПСО из села Викулово Эдуард Тетеркин выпустил разоблачающее видео, где рассказывает о своем начальнике-самодуре. Мужчина, помимо прочих грехов, обвиняет руководителя в гибели школьницы. Именно по его вине, утверждает работник МЧС, пожарные не смогли спасти девушку из огня .

– Начальник Сергей Семин у нас самодур, чувствует себя царьком. Все ему обязаны, все ему должны. Говорит, что он нам платит зарплату. Не государство, а он! За то, чтобы мы что-то делали в его личных целях. Не в пользу государства, а ему. Мы пришли спасать, а не катать алкашей-начальников. Он уже всех достал! Я официально написал заявление об увольнении, чтобы с 1 февраля меня уволили. Может, после моих «выкидонов» меня вообще по статье уволят. Но это вряд ли – мы так просто не сдадимся! – рассказывает на камеру Тетеркин. Свое видео он опубликовал на канале You-Tube под названием HUNTER 86rus.

По словам мужчины, при зарплате в 11-12 тысяч рублей начальник их отряда иногда выписывал премии порядка пяти тысяч рублей. Однако эти деньги сотрудникам приходилось отдавать Семину, якобы на канцелярию. В декабре прошлого года, утверждает водитель, ему дали премию 30 тысяч рублей, эти деньги он также отдал руководителю. Тетеркин рассказал об одном «занимательном» случае самодурства Семина, добавив, что это происходило на постоянной основе.

– Среди ночи диспетчер меня подняла и сказала, чтобы ехал за начальником, он ждет у себя дома. Я сказал, что не поеду. Меня уже достали эти пьянки, покатушки по району. Гаишники это всё видят и знают. Ночью дежурный снимается со смены пьяным начальником и делается таксистом. Отношение как к собакам! Все боятся сказать против, так как держатся за работу. Например, 28 января он снова приехал пьяным на работу и говорит: «Иди сюда!». Я не вытерпел и послал его. У меня двое детей, я не знаю, где искать работу и на что жить, – сокрушается Эдуард.

Мужчина утверждает, что прихоти Семина стали причиной гибели девушки на пожаре.

– Эта зима выдалась жесткой, морозы стоят до минус 40. Вы не поверите, но мы ездим на летней солярке! В январе в Абатском районе был пожар, сгорела девчушка-одиннадцатиклассница. Машины стояли и замерзали из-за летней солярки. 600 литров зимней соляры начальник прокатал на своем джипе, – сообщил эмчеэсник.

Стоит отметить, что комментаторы, которые являются, судя по их словам, коллегами Эдуарда, поддерживают его за то, что он «вскрыл правду».

«Все мы молчим и терпим, а потом жалуемся на жизнь! Нужно права свои отстаивать! Удачи Вам! На негатив, а его будет очень много, не обращайте внимание! Ведь только вы знаете о том, что говорите. Завидую вашей смелости», – пишет Любовь Г.

Другой комментатор заявил, что сам работал водителем в этой части: «Начальник части Семин снимал меня с караула, чтобы я его катал пьяным по району, по постам, где его «шестерки» уху ему варят и водку ищут ночью. Начальник сам заставлял, чтобы с ним пили, это всё правда. Эдик, я за тебя, правильно сделал, настоящий мужик».

Однако не все оценили поступок мужчины. Так, несколько человек утверждают, что таким образом Эдуард решает свои неприязненные отношения с начальством. «Да, Эдуард, много чего придумали. Если сами не хотели работать, зачем мешать людям. Из-за вашей обиды пострадает весь 18-й ПСО, а своему командиру вы воткнули нож в спину. Вас же силой никто в МЧС не тащил, это не срочная служба. Могли бы просто позвонить на телефон доверия, а не говорить от имени всего отряда», – отмечает Мария Г.

Сам водитель сообщил, что в настоящее время идет разбирательство, он ждет увольнения. Эту информацию корреспонденту «Комсомольская правда» – Тюмень» подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

– Видео было обнаружено буквально спустя несколько часов после опубликования. Комиссия, которая намерена выяснить все обстоятельства, выехала в Викулово в этот же день. Нужно детально разбираться в произошедшем, поэтому сейчас сказать что-то конкретное нельзя, – отметила пресс-секретарь ведомства Елена Григорьева.

Также стало известно, что Сергей Семин, о котором так много сказал его подчиненный Эдуард Тетеркин, ждет увольнения – правда, по предельному возрасту пребывания на службе. Проще говоря, Семин выходит на пенсию.