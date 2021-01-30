Тюменцам пояснили, можно ли отказаться от ежедневной термометрии в школе Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области ученики всех школ занимаются в офлайн-режиме. В учебных заведениях соблюдаются все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ученики занимаются в своих классах, не переходя из кабинета в кабинет, на входе в школу выполняется термометрия.

Отказаться от этой процедуры родители, как представители учащихся, не могут. Это требование Роспотребнадзора вынужденная временная мера, призванная не допустить распространения заболеваемости и защитить детей от заболевания.

Требованием ведомства являются все профилактические мероприятия, в том числе «утренний фильтр» с бесконтактной термометрией, использованием рециркуляторов, частым проветриванием и разделением классов и во время учебы, и во время обеда в школьной столовой. Комплекс проводится в рамках реализации противоэпидемических мероприятий, потому согласия на процедуры не требуется.//