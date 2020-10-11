В Тюмени поставят спектакль по «подслушанным» историям Фото: pixabay.com

В театральном центре «Космос» готовят онлайн-спектакль «Подслушивать хорошо». Горожане вместе с драматургом напишут для него 10 пьес по реальным историям о Тюмени.

Участниками проекта станут жители города. Вместе с драматургом, сценаристом Мартой Райцес они пройдут мини-курс по написанию пьес. За семь встреч горожане создадут десять работ на основе найденного материала. Они и лягут в основу онлайн-спектакля «Подслушивать хорошо: Тюмень», который будет доступен из любой точки мира. Премьера запланирована на середину ноября.

– Ориентироваться будем на подслушанный в городе материал. В проекте могут принять участие люди с любым писательским опытом, даже с отсутствующим. С нами напишут пьесу все, кто захочет и подаст заявку. Теория на встречах будет дана интересно и в объеме, необходимом для написания горожанами пьес о Тюмени, – поделилась драматург Марта Райцес.

В планах создателей проекта – посетить с ним и другие города страны. Тюмень – первая точка на карте «подслушивания». Этот спектакль станет ее собирательным образом, внести свой вклад в который может каждый.

Напомним, что проект получил поддержку конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ» от театрального центра «Космос» в размере 180 000 рублей. Больше информации о спектакле на космосцентр.рф или на сайте проекта uho.link.