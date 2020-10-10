Врач из Тюмени рассказала, что должно быть в рационе пожилых людей. Фото - pixabay.com.

Сейчас, во время пандемии коронавируса и высокого сезона ОРВИ, одна из самых незащищенных категорий – пожилые люди. Им рекомендовано без особой надобности на улицу не выходить, обязательно надевать средства индивидуальной защиты. А дополнительным средством поддержания здоровья и укрепления иммунитета может стать правильное, сбалансированное питание.

По словам врача по общей гигиене Екатерины Конышевой, пенсионерам рекомендовано меньше употреблять животных жиров, сахара и соли, но при этом получать необходимое количество незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других элементов.

Нужно сочетать растительные и животные белки, к мясу делать овощные и крупяные гарниры. По возможности в ежедневный рацион лучше включить морскую рыбу, например сельдь, минтай, скумбрию. Они будут дополнительным источником легкоусвояемого животного белка. Нужны и жиры растительного происхождения: орехи, растительные масла, оливки, семечки.

Не рекомендуется употреблять поджарку из свинины, жаркое из говядины. Лучше всего мясо отваривать, тушить или запекать. Не стоит злоупотреблять и быстрыми углеводами: хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Сладкое и мучное – только раз в день в качестве десерта на завтрак или полдник. Вместо сахара можно использовать мёд. А хлеб лучше покупать цельнозерновой.

На столе всегда должны быть овощи, фрукты – это источник минеральных веществ и витаминов.