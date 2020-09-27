Тюменских первокурсников приглашают сразиться в онлайн-квизе Фото: pixabay.com

Участников онлайн-квиза ждут шесть разноплановых блоков, которые объединены молодёжной темой. В квизе будут представлены текстовые, аудио- и иллюстрированные вопросы, решить которые можно при помощи логики. Трансляция квиза пройдет в группе Интеллектуального движения Тюменской области в соцсети «ВКонтакте».

К участию приглашают студентов первого курса колледжей и университетов Тюменской области. В состав команды должно входить от 3 до 6 человек. Участие в квизе бесплатное. Анкета на регистрацию представлена в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

– Мы каждый год проводим интеллектуальное посвящение первокурсников. В этот раз турнир пройдёт онлайн и в формате квиза. Наша задача – познакомить первокурсников с миром интеллектуальных игр и объединить единомышленников в начале сезона, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Победителей определят среди команд колледжей и университетов отдельно. Сильнейшие команды получат фирменные призы от движения и интеллектуальных партнёров.