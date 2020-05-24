2020-05-24T12:38:53+03:00
Общество

Весенняя призывная кампания проходит в Тюменском районе

К службе в армии готовятся 130 земляков
Руслан Савинов
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Весенняя призывная кампания проходит в Тюменском районеВесенняя призывная кампания проходит в Тюменском районеФото: pixabay.com
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Очередной призыв на военную службу начался 1 апреля. Из-за эпидемии начало работы призывной комиссии скорректировано.

Как рассказал военный комиссар по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев, призывники, сотрудники комиссариата и медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве, организован контроль всех прибывающих в комиссариат с использованием бесконтактных термометров и дезинфекцией рук, соблюдается дистанция.

В четверг, 21 мая, медицинскую и призывную комиссию проходили жители Каскаринского муниципального образования. В целом на военную службу по призыву направлено около 130 призывников из Тюменского района:

– Ребята отправятся служить преимущественно в части Центрального и Западного военных округов, небольшое число призывников – в части Восточного и Южного военных округов», – сообщил Андрей Матвеев.

Он отметил, что земляки пополнят сухопутные и воздушно-десантные войска, войска нацгвардии, Военно-Морской Флот, Воздушно-космические войска. Двое жителей Тюменского района будут проходить службу в Президентском полку.

Говоря об условиях прохождения службы, Андрей Матвеев отметил, что военнослужащие в основном занимаются только боевой подготовкой. В войсках имеется новый распорядок дня, в котором предусмотрено время отдыха, иногда – дополнительные выходные дни. В большинстве воинских частей установлены телефоны доверия. Серьезное внимание уделяется улучшению рациона, качества питания, форме одежды военнослужащих в бытовых условиях. Срок военной службы без изменений – 12 месяцев.

Добавим, что отправка призывников в войска начнется 15 июня железнодорожным транспортом в отдельных вагонах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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