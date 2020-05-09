2020-05-09T19:49:47+03:00
75 лет Великой Победы

Салют на День Победы в Тюмени 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

Смотрим салют на День Победы в Тюмени 9 мая 2020 [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Салют на День Победы в Тюмени 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляцияСалют на День Победы в Тюмени 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляцияФото: Кира Санникова
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День Победы-2020 в Тюмени завершается красочным фейерверком, который горожане впервые наблюдают не с набережной реки Тура, а из собственных окон и в соцсетях в Интернете. Как и в прошлом году, для удобства горожан залпы начали пускать в 22 часа (до 2019-го года фейерверк начинался в 23 часа) сразу с нескольких точек, чтобы каждый смог полюбоваться удивительным зрелищем.

Как ранее отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, по всему региону (а это 16 муниципалитетов!) в эти минуты запускают 80 салютов.

«Комсомольская правда – Тюмень» ещё раз всех с Днём Победы и желает всем мирного неба над головой и скорейшего завершения пандемии. Уверены, что мы ещё громко отпразднуем 75-летний юбилей Великой Победы. С праздником!

Ранее мы рассказывали, что из-за режима самоизоляции мероприятия, посвящённые Дню Победы, проходят по-новому, в том числе и в онлайн-режиме. Для тюменского ветерана, например, организовали персональный парад с концертом, а под окнами домов на ул. Северной прошёл праздничный марш. Спасатели на высоте поздравили легенду тюменских пожарных, ветерана Ивана Афанасьева, а тюменские молодогвардейцы покорили горожан песнями военных лет.

Праздничный салют в честь 75-летнего юбилея Великой Победы.В этом году День Победы проходит в онлайн-формате. Завершится праздник традиционным салютом, который можно наблюдать из окон и на балконах домов. В 22:00 производятся залпы салютов в семи точках Тюмени

ИСТОЧНИК KP.RU

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