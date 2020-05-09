Салют на День Победы в Тюмени 9 мая 2020: прямая онлайн-трансляция

День Победы-2020 в Тюмени завершается красочным фейерверком, который горожане впервые наблюдают не с набережной реки Тура, а из собственных окон и в соцсетях в Интернете. Как и в прошлом году, для удобства горожан залпы начали пускать в 22 часа (до 2019-го года фейерверк начинался в 23 часа) сразу с нескольких точек, чтобы каждый смог полюбоваться удивительным зрелищем.

Как ранее отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, по всему региону (а это 16 муниципалитетов!) в эти минуты запускают 80 салютов.

«Комсомольская правда – Тюмень» ещё раз всех с Днём Победы и желает всем мирного неба над головой и скорейшего завершения пандемии. Уверены, что мы ещё громко отпразднуем 75-летний юбилей Великой Победы. С праздником!

Ранее мы рассказывали, что из-за режима самоизоляции мероприятия, посвящённые Дню Победы, проходят по-новому, в том числе и в онлайн-режиме. Для тюменского ветерана, например, организовали персональный парад с концертом, а под окнами домов на ул. Северной прошёл праздничный марш. Спасатели на высоте поздравили легенду тюменских пожарных, ветерана Ивана Афанасьева, а тюменские молодогвардейцы покорили горожан песнями военных лет.