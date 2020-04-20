Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 апреля 2020 г.: количество заразившихся коронавирусом детей увеличилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 апреля 2020 года. Количество заболевших коронавирусом детей увеличилось.

В Тюменской области проведено 39 006 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За прошедшие сутки исследовано около 1 200 проб, из которых 42 подтвердились.

В прокуратуре Тюменской области работает горячая линия по вопросам поддержки бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Всю поступившую информацию проверят.

Из Екатеринбурга в Тюмень прибыли военные для дезинфекции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Ранее здесь у 14 курсантов выявили коронавирус.

Тюменец создал игру о выживании во время пандемии коронавируса. У проекта образовательная цель – распространить практики поведения при пандемии для максимального количество молодых участников.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских рассказала о состоянии заболевших коронавирусом в регионе. По ее словам, сегодня к выписке готовятся еще восемь выздоровевших, помимо 20, которые вылечились ранее. Под контролем медиков остаются 224 человека.

– Среди заболевших прибавилось количество несовершеннолетних, сегодня их уже пять – в возрасте одного, трех, семи, восьми и 15 лет. Чувствуют они себя удовлетворительно, – сообщила Кузнечевских.

Она также рассказала, что количество тяжелых больных составляет шесть человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Еще порядка 25 процентов из заболевших находятся в состоянии средней тяжести.