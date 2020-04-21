«Заросли двойками»: к дистанционному обучению в Тюмени есть вопросы

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень»» удалось в полной мере ощутить все «прелести» дистанционного обучения. Способствовало тому наличие в семье двух школьников – выпускника 11-го класса и шестиклассника.

Почти каникулы

Ещё до начала четвертой четверти в группах мессенджера viber, в коих я состою как родитель, классные руководители провели опрос: есть ли дома у учащихся компьютер, планшет или смартфон с выходом в интернет? В некоторых регионах России школы снабжали гаджетами каждого обделенного ребенка. Я тогда отмахнулась, мол, всё есть. Сказала и забыла. Тогда я и подумать не могла, что мне светит в ближайшие недели.

Сразу скажу, я не вмешиваюсь в учебный процесс детей, считая, что сдавать экзамен и писать переводные контрольные будут они, а не я. Можно, конечно, сидеть и прорешивать с ними каждое задание, изрядно истрепав нервы себе и ребенку за отличную оценку в домашке. Только какой в этом толк, если на контрольной работе у липового пятерочника и моего троечника будут светиться одинаковые оценки. Для первого – стресс, для второго – осознание, что выполнил сам и есть что подтянуть. А потому мое дело – снабдить сыновей инструментами для учебы, свободным для этого временем и проконтролировать выполнение заданий у младшего. К старшекласснику – только время и инструменты. Всю ответственность за свое будущее он должен осознавать сам. Внушать ему это нужно с первых классов. Но вернемся к учебе.

В таком формате происходит обмен учителя и ученика

Первый учебный день после каникул мои парни восприняли почти как продолжение отдыха. С трудом их растолкала утром. И тут первая загвоздка – компьютер. Я работаю удаленно, компьютер мне нужен не просто ежечасно, а ежеминутно. Отдать его на время учебы парням, учащимся в две смены, я не могу. На помощь пришли смартфоны с хорошей диагональю.

Первые два учебных дня мой выпускник просто пытался разобраться в происходящем. Платформа zoom, на которой он занимается, регулярно «вылетала» и зависала, не выдерживая нагрузки. Только он начинает работать на ней, как уже начинается другой урок. Спустя три недели технических неполадок стало меньше, но зависания продолжаются. Отмечу, что старший сын учится в тюменской школе № 60, и контроль над посещаемостью в режиме онлайн здесь очень строгий.

Каждое утро классный руководитель Ирина Николаевна Чекусова строго спрашивает об отсутствующих. Онлайн-уроки с выпускниками проводят те же учителя, что и в школе. Школьнику сбрасывается ссылка, по которой он должен пройти и зарегистрироваться, это своего рода приветствие. Учитель видит аватарку и имя каждого вошедшего на урок. В чем минус? Теоретически ребенок может просто зайти в систему, а дальше заниматься своими делами. То есть многое зависит от добросовестного отношения к учебе самого школьника.

Мой, по всей видимости, не сильно заинтересован в математике. В разгар онлайн-вещания, я услышала его сопение, вышла посмотреть и оказалась права – он спал!

– Данил! – вскрикнула я. – Ты очумел?

На мой окрик взрослый сын пояснил: маленький экран, глаза устают, тишина и монотонный голос учителя его усыпили.

Шестиклассник Артем учится в седьмой школе. Занятия проводятся следующим образом: детям дают параграфы по новому материалу, те его изучают, выполняют задание и отправляют на сверку.

Моя подруга Анна тоже мама двух школьников. Она, как и я, сидит в родительских чатах, исправно посещает родительские собрания, не тратит нервы на учебу с детьми. При этом оба ее ребенка хорошисты и почти отличники. Анна со смехом рассказывает, как в чате родители спрашивают друг у друга, как решать то или иное задание, возмущаются по поводу загруженности детей и сами корпят над книгами и задачами. Одна из таких мам за три недели дистанционного обучения сделала из своего сына отличника, хотя раньше он едва вытягивал на троечку. Если мама действительно, сидя дома, смогла так хорошо подготовить своего ребенка, то честь ей и хвала. А если она сама решала за него, тогда что? Так мы плавно переходим к плюсам и минусам дистанционного обучения.

Плюсы и минусы

Начну с самого неприятного. Долгое время у моего выпускника нет доступа к веб-образованию, у меня тоже. А потому получить задания или посмотреть оценки за уроки мы не можем. По сообщениям в чате с учителем мы поняли, что "заросли двойками". При этом отмечу, что при дистанционном обучении двойки в электронный журнал не ставят, но существуют долги, которые нужно исправлять. Для одиннадцатиклассника ситуация патовая. Сейчас вопрос временно решен: скидывать задания ему будет одноклассник, а вот по оценкам пока не ясно.

Сейчас он сдает долги по химии, физике, математике и биологии. Минусы дистанционного обучения он видит в том, что сильно устают глаза. Действительно, сложно постоянно заниматься, пользуясь смартфоном с маленьким экраном. Нет возможности личного контакта с учителем (не через сеть), что для старшеклассников имеет психологическое значение. Образовательные программы продолжают виснуть.

Материал выдается в ускоренной форме, не всегда доступно. Если урок идет в онлайн-формате, пересмотреть его нельзя, так как он удаляется из базы. Детям бывает очень сложно сосредоточиться и проявить внимательность во время таких уроков, сидя дома. Кроме того, им явно не хватает активной физической нагрузки. А еще, что тоже очень важно, недостает общения с одноклассниками, как говорится, глаза в глаза.

Что касается плюсов, то у детей явно стало больше свободного времени. Можно заняться чтением нужных книг, изучением дополнительного материала. В этих условиях при достаточных способностях к преподаванию у родителей из ребенка вполне можно сделать отличника.