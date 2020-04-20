Следователи: в Тюмени бабушку в инвалидной коляске избила сиделка

Врачи рассказали о состоянии 83-летней бабушки-колясочницы, которую накануне избили двое неизвестных. По предварительным данным, на видеоролике, опубликованном в одной из популярных региональных групп социальной сети, видно, как во дворе жилого дома в Тюмени женщина грубо обращается с пожилой женщиной, находящейся в инвалидной коляске: она несколько раз бьет ее по лицу и телу.

– Установлено, что противоправные действия в отношении пенсионерки совершила женщина, которая на протяжении длительного времени осуществляла уход за пожилой женщиной. В силу своего возраста та не может за собой ухаживать. В настоящее время пенсионерка находится у родственников, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, добавив, что по факту избиения проводится доследственная проверка.

Сейчас пенсионерка находится на амбулаторном наблюдении.

– Накануне, 19 апреля, сотрудники полиции вызвали бригаду скорой медицинской помощи к 83-летней женщине. В 18.22 медики прибыли на место, провели осмотр и оказали помощь пациентке, после доставили её в областную клиническую больницу № 2, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Избиение бабушки Тюмень.г.Тюмень, случайно услышал крики с балкона. Оказалось, что там женщина с мужчиной не могли посадить пожилую женщину на коляску. Без очков чётко не мог увидеть, что там происходит - поэтому когда посмотрел отснятое, был в ужасе. Для всех умников - Я С НИМИ ПОТОМ РАЗБИРАЛСЯ, НО НЕ НА КАМЕРУ. Дело уже в производстве ПОЛИЦИИ И ЖУРНАЛИСТОВ, идёт расследование.

В ведомстве добавили, что у пациентки диагностировали ушибы мягких тканей головы и перелом ключицы. После оказания всей необходимой медицинской помощи инвалид направлена на амбулаторное наблюдение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что пожилая женщина в инвалидной коляске была избита у подъезда собственного дома близкими людьми. Издевательства над старушкой записал на видео сосед. Позже пожилую женщину-инвалида доставили в больницу. Автор видеоролика поднял на ноги все надзорные органы, полицию, следственный комитет, и через пару часов пострадавшая тюменка была эвакуирована в больницу.

Спасение бабушки в Тюмени.Благодаря грамотной и оперативной работе удалось узнать виновных и найти пострадавшую бабушку. Сейчас ей оказывается мед.помощь. Главная виновница задержана. Спасибо всем, кто поддержал! Нельзя молчать и не реагировать. Так же нельзя действовать слишком быстро, если не знаешь, в чём именно проблема. Благодаря поначалу скрытной работе появились доказательства и бабуля была спасена!

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