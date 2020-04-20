Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 апреля 2020 года увеличилось на 27 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 27 и составило 254 человека.

За последние сутки в России подтверждено 4 268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 44 летальных исхода, полностью выздоровели 155 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3 446 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в настоящее время лечение получают 205 человек, из них 12 больных коронавирусом находятся в инфекционных отделениях Тобольска (4) и Ишима (8). Среди заражённых и четверо детей. Они лежат в инфекционной больнице в Тюмени, их состояние удовлетворительное.

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