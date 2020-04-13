2020-04-14T04:51:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 апреля 2020 г.: тюменцев тысячами проверяют на инфекцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменцев тысячами проверяют на инфекцию. Фото - pixabay.com.Тюменцев тысячами проверяют на инфекцию. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 апреля 2020 года. Тюменцев тысячами проверяют на инфекцию.

В Тюменской области проведено 27 508 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Они проводятся в лабораториях на базе восьми организаций.

Тюменцы узнали, как укрепить здоровье легких в период самоизоляции. О том, как укрепить дыхательную мускулатуру при помощи дыхательной гимнастики, рассказала заведующая Центром общественного здоровья Юлия Стрельникова.

Врач-инфекционист Ольга Зонова, главная медсестра Марина Устюжанцева и старшая медсестра Оксана Барановская получили благодарственные письма Тюменской областной думы за самоотверженный труд. Они в числе многих других ведут работу по предотвращению распространения COVID-19.

Тюменской скорой помощи передали сто килограммов антифриза и десять наборов автохимии. Безвозмездную поддержку медикам оказали два предприятия по производству автохимии и оптовой поставке товаров для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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