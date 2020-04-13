Как помочь родителям укрепить иммунитет в период эпидемии

Странное время наступило для всех нас. Невидимая опасность заставляет сидеть дома, не позволяет контактировать с окружающими. И опасности на первый взгляд нет – зараженных, кажется, не так много. Но вот только вести из других стран заставляют задуматься, начиналось то всё тоже с одиночных больных.

И те же самые вести заставили нас подумать о своих корнях – о родителях и бабушках с дедушками. Мы привыкли видеть в них опору, полагаться на них, и вдруг именно они сегодня оказались под ударом. Сейчас старшее поколение как никогда нуждается в нашем внимании, и мы можем хоть немного вернуть им свой сыновий долг.

Достаточно ли изоляции в отдельной квартире, общения только по телефону и доставки продуктов до двери? Конечно нет. Не контактируя с нашими родными, мы стараемся соблюдать основное правило эпидемиологии – ставим барьер на пути инфекции.

Но любая вирусная инфекция пронырливая. Стоит понимать, что нужно постараться усилить иммунитет, который поставит второй барьер инфекции.

Что для этого нужно? Вспомнить, что наши возрастные родственники скромные, они, как правило, заказывают те продукты, которые позволят им выжить, экономят свой бюджет и бюджет детей. При этом существенно меняют режим дня: практически перестают двигаться, так как уже не гуляют.

Что пострадает в первую очередь? Конечно, кишечник. Пожилых людей и без того мучают частые запоры, а тут еще и сидение дома, и есть то не хочется. Результат – проблемы со стулом появляются или усиливаются. А следом за этим нарушается микрофлора и, как следствие, иммунитет еще больше снижается.

Что сделать, чтобы это предотвратить? Каждый раз, доставляя продукты родителям, привозите им фрукты и овощи, даже если они и не просят, а также кисломолочные продукты и пробиотики.

Лучше, если это будут жидкие пробиотики из серии «Биовестины». Добавление «Биовестинов»в рацион питания помогает нормализовать работу кишечника и поддержать иммунитет. Средства также можно закапывать в нос, чтобы повысить уровень местного иммунитета и тем самым создать дополнительный барьер на пути любой вирусной инфекции.

Берегите своих родителей! Пока живы они, мы остаемся детьми, позаботьтесь о них в столь непростое время!

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