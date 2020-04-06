2020-04-06T21:20:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 апреля 2020 г.: люди в оранжевом "охотятся" за нарушителями карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюмени люди в оранжевом "охотятся" за нарушителями карантина. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени люди в оранжевом "охотятся" за нарушителями карантина. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 апреля 2020 года. Люди в оранжевом "охотятся" за нарушителями карантина

На опустевшие улицы Тюмени вышли волонтеры в оранжевых жилетах. Они патрулируют скверы и дворы, «отлавливая» нарушителей карантина. Добровольцы за смену преодолевают не менее четырех километров.

Тюменский аэропорт Рощино продолжает отменять авиарейсы. Это связано с непростой эпидемиологической обстановкой не только в России, но и во многих других странах.

В тюменских территориальных центрах социального обслуживания продлены ограничения по личному приему граждан. Там временно нельзя оформить льготы, субсидии и пособия, также не будет производиться выдача удостоверений и справок о мерах соцподдержки.

Учебные заведения региона приступили к занятиям. С 6 по 10 апреля дети занимаются по временному расписанию по базовым предметам, далее, после адаптационной недели, школьную программу для электронных уроков расширят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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