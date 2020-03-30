Итоги недели: публикуем главные новости Тюмени и Тюменской области с 23 по 29 марта 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели! По традиции каждый понедельник мы открываем нашей рубрикой «Итоги недели». В этом материале вы узнаете о главных событиях из жизни Тюмени и Тюменской области, которые произошли с 23 по 29 марта 2020 года. Для тех, кто пропустил главные новости минувшей недели, наш дайджест.

1. Так уж случилось, что и на прошедшей неделе главная тема – снова коронавирус. На позапрошлой неделе мы вам рассказывали о втором заболевшем новой инфекцией, однако вчера вновь пришла печальная новость о третьем заразившемся.

Мужчину с признаками ОРВИ госпитализировали 20 марта в областную инфекционную клиническую больницу, стало известно накануне. Сейчас он получает необходимое лечение. Заболел горожанин путем контакта со вторым заболевшим тюменцем во время мероприятия.

– Благодаря оперативной и комплексной работе служб региона были взяты на контроль все, кто был в контакте на мероприятии. У данного мужчины были симптомы ОРВИ, поэтому он сразу был изолирован в инфекционную больницу, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

Известно, что зараженный – молодой мужчина. Он переносит заболевание в легкой форме, чувствует себя хорошо и на сегодня температуры у него. Выпишут его после сдачи повторных анализов с отрицательным результатом.

Кстати, на прошедшей неделе (мера вступает в силу с сегодняшнего дня) пожилым тюменцам, которым стукнуло 65 и выше, а также больным хроническими заболеваниями, строжайше запретили даже выходить на улицу. Дело в том, что как раз эта категория людей является первой группой риска при коронавирусе. В Тюменской области проживают более 200 тысяч граждан в возрасте 65 лет и старше. Они же составляют основу тех, кто содержит в своем анамнезе хронические заболевания.

Ольга Кузнечевских рассказывала о главных новостях региона по теме коронавируса. Скриншот из видео оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

– Они не должны нуждаться в продуктах питания, лекарствах. Ограничьте посещения пожилых родителей. Но почаще звоните им, оказывайте внимание дистанционно. Те, кто живет в другом городе, могут обратиться на телефон горячей линии с просьбой оказания адресной помощи своим родителям, – советовала заместитель губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Эта неделя, как мы знаем, нерабочая. И по словам, Кузнечевских, это не каникулы, а период тишины, главная задача которого – разобщить большие группы населения, чтобы обезопасить максимальное число людей от риска заражения.

– С учетом того что практически все учреждения будут закрыты, особой необходимости выходить из дома возникнуть не должно. Это не повод заняться решением своих проблем: куда-то съездить, что-то купить. Мы имеем возможность отследить поездки на общественном транспорте по льготным картам. С понедельника (сегодня – Прим. ред.) у нарушителей их будут блокировать. Вам необходимо определиться, где вы проведете ближайшие две недели. Если состояние ваших дачных участков и погодные условия позволяют находиться за городом, то завтра вы собираете необходимые вещи и выезжаете на дачи на все две недели. Любые перемещения в этот период будут считаться нарушением периода самоизоляции, – предупредила замгубернатора.

В городе закрыты клубы, рестораны, горячие источники, бары. В общем все те заведения, которые некогда были полны счастливыми горожанами.

Тюменские ТРЦ, бары, рестораны закрыты.Фото: Вадим Бегун

«Люди в черном внимательно следят за безопасностью любимого города. В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» введены меры по контролю за здоровьем сотрудников. Охранники проверяют персонал торгового центра при входе с помощью тепловизора, который способен выявить температуру. Мы продолжаем создавать необходимые условия, чтобы ваш отдых оставался безопасным», – такой информационный пост разместил в своих соцсетях ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

Количество посетителей в тюменских торговых центрах значительно меньше, уверяют очевидцы. Много народа разве что в гипермаркетах.

Что касается бизнеса в целом, то власти его поддержат.

– Объективно мы понимаем, что экономика сегодня испытывает негативное влияние двух факторов: ограничительные мероприятия в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции и колебаниями в мировой экономике из-за снижения цен на нефть и падения рубля. В этой связи правительство Тюменской области вводит пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, который более всех пострадал в этой ситуации, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Поддержку получат предприятия малого и среднего бизнеса, работающие по упрощенной системе налогообложения. Вместо фиксированной ставки 6% от дохода они уплатят 1%.

Александр Моор рассказал о поддержке предпринимателей. Скриншот из видео выступления Александра Моора.

Ко всем предприятиям, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕВНД), применяется оценочный коэффициент 0,005. То есть фактически сумма платежей стремится к нулю.

Предпринимателям, использующим патентную систему налогообложения, предлагается сделать расчет таким образом, чтобы налог в 2020 году составил один рубль.

– Предлагаемые меры предлагаю распространить на весь 2020 год. Это не отсрочка платежа – это полное освобождение от указанных свыше налогов, – заявил губернатор.

Отрасли, которые наиболее пострадали от последствий распространения коронавирусной инфекции, определены специальной комиссией. Эти предприятия на весь 2020 год избавлены от уплаты налога на имущество, транспортного налога.

По оценкам правительства Тюменской области, предлагаемые меры позволят сохранить предпринимателям региона более 3 млд рублей.

– Сейчас мы должны подумать не только о том, как пережить этот трудный период, но и о том, как мы будем развивать экономику после окончания этого времени, в 2021 году. Безусловно, пакет мер не последний и не исчерпывающий. Мы вместе с ассоциацией предпринимателей будем следить за развитием событий и принимать меры, исходя из анализа ситуаций, чтобы максимально эффективно поддержать бизнес и создать условия для сохранения рабочих мест, – отметил Александр Моор.

2. Почему-то на прошлой неделе активизировались любители глупых шуток. Они «заминировали» два самолета, которые направлялись из Москвы в Тюмень. В обоих случаях пассажиров борта, приземлившихся в Рощино, досматривали правоохранительные органы. И оба раза оказывалось, что это чья-то неудачная шутка.

«За час до прилета в Тюмень объявили, что на борту находится взрывное устройство, будет производиться осмотр салона. Встречали нас со всей спецтехникой и собаками... В аэропорту был дополнительный тщательной досмотр вещей и пассажиров, – рассказывала пассажирка второго рейса, тюменка Елена Калиева, на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Самолет, летевший из Москвы в Тюмень, "заминировал" неизвестный. Фото - Рощино.

– Два часа спокойно летели, за час до посадки объявили, что на борту заложено взрывное устройство: «Просим соблюдать спокойствие, сейчас произведем осмотр салона». Паники не было: люди переглянулись, стали помогать сотрудникам. Осмотр проводился, пока не приземлились, – дополнила корреспонденту «КП –Тюмень» Елена. – Мы еще земли не коснулись, видели, что нас встречает спецтехника, полиция, собаки. Нас долго не выпускали, потом был осмотр самолета, и был досмотр каждого пассажира и багажа.

В это же время аналогичные ложные сообщения о минировании самолетов поступили о рейсах из Москвы в Екатеринбург и из Москвы в Архангельск.