2020-03-30T08:08:24+03:00
Общество

Кредит или рассрочка?

В каких случаях банковский заём выгоднее рассрочки в магазине
Вадим Бегун
Поделиться:
Кредит или рассрочка? Фото - УБРиР.Кредит или рассрочка? Фото - УБРиР.
Изменить размер текста:

Когда человек задумывается о приобретении ценной вещи, одним из первых приходится решать вопрос, каким образом расплатиться за крупную покупку.

Конечно, на желаемый предмет можно накопить, откладывая определенную сумму денег. Но часто бывает так, что покупку хочется совершить прямо здесь и сейчас. Поэтому встает вопрос, как сделать лучше – приобрести товар в кредит или в рассрочку?

Однако не всегда ясно, в каких случаях товар можно приобрести в рассрочку, а в каких случаях разумнее будет оформить кредит.

Главное отличие рассрочки от кредита в том, что по ней не предусмотрена выплата дополнительных процентов и для ее оформления не нужен большой пакет документов, как правило, достаточно только паспорта.

С другой стороны, рассрочка распространяется далеко не на все категории товаров и услуг, а кредит можно взять абсолютно на любые цели.

Авансовый платеж при рассрочке, как правило, вносится из личных средств, и, если вы планируете совершить дорогостоящую покупку, то на первоначальный взнос может не хватить средств.

При этом рассрочка обычно оформляется на 1-2 года, поэтому при дорогостоящей покупке размер ежемесячных платежей может ударить по семейному бюджету. А вот кредит можно оформить на срок до 10 лет, и это позволит значительно снизить ежемесячный платеж.

Как отмечает директор дивизиона «Западная Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития Владислав Самойлов, для оформления в банке кредита на любые цели на сумму до 300 тысяч рублей достаточно только паспорта. При этом заполнить заявку на кредит и получить предварительное одобрение можно прямо на сайте банка.

– Среднестатистический заемщик УБРиР – это семейный человек в возрасте 30 – 40 лет, имеющий постоянную работу с трудовым стажем более трех лет. Однако мы готовы кредитовать все возрастные сегменты от 19 до 75 лет. Главное для нас – это кредитоспособность клиентов: наличие постоянной работы и хорошая кредитная история. Самые дисциплинированные и надежные клиенты могут рассчитывать на низкую ставку, которую мы сейчас предлагаем, это 7,9% годовых, – рассказал он.

Одно из важных условий, на которое стоит обратить внимание при оформлении кредита, – это процентная ставка. Чем ставка ниже, тем предложение выгоднее. Сейчас средняя ставка по потребительским кредитам держится на отметке 9,90% годовых, причем это касается как крупных федеральных банков, так и региональных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Корона вирусу: Оксана Федорова прилетела в Новосибирск на «подпольный» конкурс красоты, который не стали отменять из-за эпидемии
Финал «Красы Новосибирска» обернулся скандалом: его должны были перенести из-за коронавируса, но не стали. Теперь организаторов могут лишить лицензии
"Успешно бороться можно только с чем-то узнаваемым": самарский дизайнер рисует логотипы коронавируса, чтобы его скорее победили
Михаил Головачев уверен, что создание логотипа для коронавируса поможет донести правильную информацию до большинства людей и свести к минимуму страх перед проблемой
Новости 24
В Тюмени клещи отказались от самоизоляции и присасываются к горожанам
Волосы и зубы нашли тюменские хирурги в опухоли тюменки
Тюменские следователи занялись фейками о коронавирусе
Стало известно, какие тюменские предприятия освободят от налогов
Тюменцам рассказали о непродовольственных товарах первой необходимости
Жильцы тюменского дома не смогли найти офис управляющей компании
Тюменцы узнали, как автобусы объедут закрытый участок улицы Менделеева
В центре Тюмени неизвестные спилили деревья на миллионы рублей
На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры
Погода на 30 марта в Тюмени: воздух прогреется до +12
Тюменских работодателей познакомили с новыми требованиями трудового законодательства
В Голышманово объявлен фотоконкурс, посвященный победе в Великой Отечественной войне
В режиме самоизоляции тюменцам рекомендуют следить за своим питанием
В Тюменской области стартовал конкурс «Семья года»
Эксперт рассказал тюменцам, как лучше мыть автомобиль
Для тюменских школьников приготовили онлайн-марафон
Тюменцы стали чаще брать из приюта кошек и собак
В областной больнице № 1 города Тюмени нет больных коронавирусом
Игорь Чудиновских – об ипотеке и турах на отдых в условиях пандемии
Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать газетные киоски с 29 марта по 5 апреля 2020 года
Тюменские производители поставляют товары в более чем 100 стран мира