Кредит или рассрочка?

Когда человек задумывается о приобретении ценной вещи, одним из первых приходится решать вопрос, каким образом расплатиться за крупную покупку.

Конечно, на желаемый предмет можно накопить, откладывая определенную сумму денег. Но часто бывает так, что покупку хочется совершить прямо здесь и сейчас. Поэтому встает вопрос, как сделать лучше – приобрести товар в кредит или в рассрочку?

Однако не всегда ясно, в каких случаях товар можно приобрести в рассрочку, а в каких случаях разумнее будет оформить кредит.

Главное отличие рассрочки от кредита в том, что по ней не предусмотрена выплата дополнительных процентов и для ее оформления не нужен большой пакет документов, как правило, достаточно только паспорта.

С другой стороны, рассрочка распространяется далеко не на все категории товаров и услуг, а кредит можно взять абсолютно на любые цели.

Авансовый платеж при рассрочке, как правило, вносится из личных средств, и, если вы планируете совершить дорогостоящую покупку, то на первоначальный взнос может не хватить средств.

При этом рассрочка обычно оформляется на 1-2 года, поэтому при дорогостоящей покупке размер ежемесячных платежей может ударить по семейному бюджету. А вот кредит можно оформить на срок до 10 лет, и это позволит значительно снизить ежемесячный платеж.

Как отмечает директор дивизиона «Западная Сибирь» Уральского банка реконструкции и развития Владислав Самойлов, для оформления в банке кредита на любые цели на сумму до 300 тысяч рублей достаточно только паспорта. При этом заполнить заявку на кредит и получить предварительное одобрение можно прямо на сайте банка.

– Среднестатистический заемщик УБРиР – это семейный человек в возрасте 30 – 40 лет, имеющий постоянную работу с трудовым стажем более трех лет. Однако мы готовы кредитовать все возрастные сегменты от 19 до 75 лет. Главное для нас – это кредитоспособность клиентов: наличие постоянной работы и хорошая кредитная история. Самые дисциплинированные и надежные клиенты могут рассчитывать на низкую ставку, которую мы сейчас предлагаем, это 7,9% годовых, – рассказал он.

Одно из важных условий, на которое стоит обратить внимание при оформлении кредита, – это процентная ставка. Чем ставка ниже, тем предложение выгоднее. Сейчас средняя ставка по потребительским кредитам держится на отметке 9,90% годовых, причем это касается как крупных федеральных банков, так и региональных.