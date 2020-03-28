Коронавирус в Тюмени. Новости на 28 марта 2020 года: старшему поколению принесут льготные лекарства на дом

С 28 марта по 10 апреля в Тюменской области настал режим самоизоляции для всех лиц старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Пожилые люди тяжелее всего переносят новую коронавирусную инфекцию. Поэтому по-прежнему особый акцент профилактики коронавируса остается на самоизоляции старшего поколения, напомнила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

– Особый акцент по-прежнему на самоизоляции пожилых лиц. Волонтеры помогают им в бытовых вопросах, а социальные работники доставляют лекарства. Обращаюсь к пожилым людям, которые получают льготные лекарства: обязательно связывайтесь по телефону со своей поликлиникой для выписки рецепта! – попросила старшее поколение Ольга Кузнечевских. – Положенное вам льготное лекарство принесет на дом социальный работник. Вы знаете свое лекарство, и вы сами обращаетесь, поэтому вам скажут, когда придет соцработник. Лекарство льготное, вы получаете его бесплатно, поэтому социальный работник не будет требовать никакой оплаты. Обратите на это серьезное внимание!

На сегодняшний день, 28 марта 2020 года, в Тюменской области по-прежнему двое больных коронавирусом COVID-19. Зараженные коронавирусом тюменцы продолжают лечение в областной инфекционной клинической больнице, их состояние не менялось. Кроме того, медицинские работники проводят на дому забор анализов у тех, кто вернулся из-за границы и находится на двухнедельном карантине.

Сегодня закончился карантин для двух жителей Тюменской области. Эти люди были в контакте с зараженным коронавирусом. У одного ялуторовчанина были симптомы легкой простуды. Анализы показали, что пациенты абсолютно здоровы, сегодня их выписали из ялуторовской областной больницы №23. У ялуторовских пациентов трижды брали анализы – все дали отрицательный результат на COVID-19.

С сегодняшнего дня вступили в силу строгие меры профилактики распространения коронавирусной инфекции: закрыты все торговые центры, спортивные комплексы, базы отдыха, аквапарк, горячие источники, бары, рестораны и прочие развлекательные и досуговые заведения.

– Все это сделано с целью разобщения жителей, поэтому я снова призываю вас остаться дома, – подчеркнула Кузнечевских.

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