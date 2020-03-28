Погода в Тюмени: солнечное утро, днем – мокрый снег и сильный ветер

28 марта, в субботу, тюменское утро озарило яркое солнце на безоблачном небе. Днем погода ухудшится, прогнозируют синоптики.

Метеопрогноз обещает, что днем небо заполонят облака, местами возможен мокрый снег переходящий в дождь. Северо-западный ветер будет достигать порывов 6-11 м/с. Днем местами порывы дойдут до 16 м/с. Все же переменная область подарит плюсовую температуру: днем будет +2…+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6.

29 марта будет пасмурно: днем +7…+9 градусов, ночью +1..+3 градуса, ветер юго-западный, умеренный.

Сегодня, 28 марта, на Руси праздновали Александров день – так его назвали в честь двух святых мучеников Александров. Сегодня ждут прилета первых чаек, что сулит вешнее тепло и скорое начало ледохода. Если же птицы сразу начали купаться - это предвестье ненастной погоды.

По народному поверью, на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Хищники становятся агрессивными и могут напасть на человека. В народе говорили, что в это время в лесу воют волки и не дают спать от страха. Избавиться от страха можно, перевернув подушку.