2020-03-28T05:36:39+03:00
Общество

Погода в Тюмени: солнечное утро, днем – мокрый снег и сильный ветер

Выходные в Тюмени будут теплыми
Ирина Ромашкина
Поделиться:
28 марта на Руси праздновали Александров день28 марта на Руси праздновали Александров деньФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

28 марта, в субботу, тюменское утро озарило яркое солнце на безоблачном небе. Днем погода ухудшится, прогнозируют синоптики.

Метеопрогноз обещает, что днем небо заполонят облака, местами возможен мокрый снег переходящий в дождь. Северо-западный ветер будет достигать порывов 6-11 м/с. Днем местами порывы дойдут до 16 м/с. Все же переменная область подарит плюсовую температуру: днем будет +2…+7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -1…-6.

29 марта будет пасмурно: днем +7…+9 градусов, ночью +1..+3 градуса, ветер юго-западный, умеренный.

Сегодня, 28 марта, на Руси праздновали Александров день – так его назвали в честь двух святых мучеников Александров. Сегодня ждут прилета первых чаек, что сулит вешнее тепло и скорое начало ледохода. Если же птицы сразу начали купаться - это предвестье ненастной погоды.

По народному поверью, на Александров день приходится разгар «волчьих свадеб». Хищники становятся агрессивными и могут напасть на человека. В народе говорили, что в это время в лесу воют волки и не дают спать от страха. Избавиться от страха можно, перевернув подушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Питерский дизайнер Ксения Люстикова преподаст мастер-класс тюменцам
«Распакуем тюменское»: общественники обращают внимание на неперерабатываемую упаковку
В Упорово подготовили технику к посевной
В Тюмени впервые пройдет онлайн-форум «Большая перемена»
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Тюменском районе успешно реализуется программа поддержки малоимущих семей
Игорь Чудиновских – о термине «пандемия» и форс-мажоре
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Назначен заместитель губернатора Тюменской области
Тюменка, решившая в два часа ночи принять душ, вызвала себе скорую
В Тюмени до лета закроют участок улицы Менделеева
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать «Почта России» с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Нерабочая неделя в Тюмени: как будет работать Тюменская кадастровая палата с 28 марта по 5 апреля 2020 года
В Тюмени помоют и продезинфицируют мусорные баки
Тюменский портал – один из лучших по созданию контента для тех, кто на карантине
Нерабочая неделя в Тюмени: как будут работать медицинские организации с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Об особенностях обслуживания кредитной задолженности
В Тюмени начали пылесосить улицы
Поправки в Конституцию о защите семьи и детей названы стратегическими