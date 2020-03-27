Как карантин изменил жизнь тюменцев?

В эту субботу, 28 марта, календарь нам предлагает отпраздновать День больших перемен, Час Земли, а также День чайных церемоний и торта «Черный лес». В связи с этим редакция решила спросить тюменцев, какие интересные и хорошие перемены принёс в их жизнь карантин, а также с каким тортом за чаем в кругу семьи они бы предпочли их отпраздновать?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы:

– Дополнительные выходные дали нам такую редкую возможность – побыть всем вместе, с семьей продолжительное время. А чтобы это время приносило только удовольствие, важно совместно составить удобное расписание, чтобы в нем были и совместные занятия, и личное время для каждого члена семьи. Про день торта «Чёрный лес» не знала, но думаю, что мы его отпразднуем с другим тортом, который у нас любят все – это «Муравейник».

Мария Шатохина, генеральный директор Некоммерческого Партнерства «Тюменский деловой клуб», замгендиректора КК «Прэфиш»:

– Если говорить про карантин, то я бы это время определила как кризис возможностей, в том смысле, что нас ограничивают в определенных делах и вещах, которые мы привыкли делать. Но ведь в любом кризисе есть ограничения, а есть возможности. Так вот карантин принес нам больше возможностей побыть вместе с семьей, родными, с самими собой, почитать или послушать классику, а может – хулиганский рок, прикоснуться к своему внутреннему миру, ну и, конечно, полакомиться вместе за столом. В нашей семье неизменно из поколения в поколения любимым лакомством является торт «Птичье молоко». Всем успокоенного и вкусного карантина!

Алена Деркач-Кирьянова, врач-стоматолог-терапевт семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– Конечно, карантин ворвался в мою жизнь и внёс свои коррективы! Настрой был рабочий, но, возможно, это тот самый момент, когда нужно выдохнуть, подвести итоги и посмотреть на свою жизнь со стороны! Чайная церемония в кругу семьи обязательно будет с домашним брусничным пирогом. Ведь ничто так не успокаивает, как вечер в кругу близких!

Анастасия Протыняк, кондитер:

– В нашей семье карантин ещё не очень ощущается. Может быть, мы стали чаще общаться и играть с детьми, валяться в обнимку перед экраном, ведь в суете будней на это остаётся очень мало времени. Неизменный фаворит для чаепития в семье кондитера, как ни странно, «манник добрый классический» – как в детстве в садике. Пожалуй, научу детей его готовить, пока есть свободное от школы и кружков время.

Анна Павлова, фотограф:

– За время карантина я записала сборник детских стихов, которые сочинила для своей дочери, и пишу сборник сказок, которые рассказываю ей на ночь. Если бы не карантин, не сделала бы это еще долгие годы. А поскольку сейчас пост, и мы с мужем не едим продукты животного происхождения, то для нас идеален морковный постный торт!

И мой прорыв – долго думала, и придумала вариант, как можно проводить мероприятия, свадьбы, дни рождения онлайн, ведь большинство могут представить себе, как проходят онлайн-марафоны и вебинары. Это будет примерно то же самое. Гостям высылается ссылка на трансляцию, где они могут видеть регистрацию брака или любое другое праздничное действие в режиме реального времени. Могут оставлять комментарии, можно выводить гостей в прямой эфир. Представьте, если вы не можете перенести праздник, но хотите, чтобы родные из других городов были с вами в этот момент? Тогда онлайн-праздник точно для вас!

Инесса Хамидулина, визажист:

– Я в карантин стала ещё значимее в кругу своей семьи: помогаю снять психологическую обеспокоенность для своих пожилых родственников, ещё больше забочусь о муже, на котором ответственность за предприятие и людей, которые зависят от него. Веселю, вкусно всех кормлю и забочусь о восстановлении. Торт месяца – «Графские развалины».

Надежда Варлачева, основатель агентства retail-маркетинга «Аксиома бизнеса»:

– Одна из самых интересных перемен в нашей семье во время карантина – это осознание, что теперь никуда торопиться не нужно. Как происходило обычно? Уже с вечера мы загибаем пальцы, что нужно успеть сделать в ближайшие дни. И основные конфликты у нас были как раз из-за того, что кто-то нервничает из-за срыва планов, кому-то сложно совместить семью и свои планы. Теперь утро начинается с мыслей о завтраке.

Анастасия Дробышева, дизайнер интерьеров, многодетная мама:

– Благодаря карантину я узнала об интересных порталах, и теперь с удовольствием смотрю театральные постановки и слушаю подкасты. Главная радость в нашей семье – дочь после травмы копчика очень быстро восстановилась, и теперь может вместе с нами сидеть за столом! Она сама готовит нам торты и выпечку: шоколадный кекс – наш фаворит. Мы любим всей семьёй пить чай по вечерам. Всем здоровья и оптимизма!