От «всегда забываю» до «обязательно»: тюменцев спросили, будут ли они праздновать Час Земли

28 марта весь мир отмечает Час Земли. Это добровольная международная акция, во время которой в назначенное время люди на один час выключают свет и отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка городских объектов. Акция привлекает внимание людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты. Ведь экономия электричества позволяет уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Мы спросили тюменцев, собираются ли они праздновать Час Земли в эту субботу? И повлиял ли как-то принятый карантин на их планы?

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы:

– Весна обычно для меня - очень напряженное время. Поэтому про Час Земли, как правило, мы вспоминали, когда он уже прошёл. А вот сейчас будет время подробно изучить и обсудить вопрос с детьми и осознанно принять участие.

Оксана Суханова, врач-стоматолог-терапевт Семейной стоматологии «Доктор Альбус»:

– С удовольствием поддержу акцию, тем более благодаря карантину буду находиться дома. Карантин особо не повлиял на планы, но дал возможность дольше побыть с семьей и детьми.

Алексей Кондрахин, руководитель лаборатории социальных и бизнес-инноваций Strela:

– Час Земли - это уникальное явление, объединяющее под своими знамёнами свыше миллиарда людей по всей планете, и это очень хорошо. Миру ещё не раз предстоит объединиться перед сложнейшими вызовами. Лично я всегда стараюсь принять участие в таких полезных акциях. Особенно в такое непростое время это очень актуально.

Мария Поветкина, адвокат:

– В «Часе земли» приму участие обязательно, я каждый месяц его устраиваю в принципе, поэтому и международный не пропущу! Карантин сбил мне все рабочие и нерабочие планы, а хотели праздновать день рождения мужа... Считаю необходимым закрыть все государственные учреждения, так как на сегодняшний день непонятно, как и кому отдыхать, ведь большая часть госструктур, а в первую очередь, налоговая не дремлет!

Мария Старикова, преподаватель йоги:

– Час земли праздновать не собираюсь - всегда забываю про него. В этот раз не буду и пытаться, и принятый карантин на это никак не повлиял. Я давно самоизолировалась сама.

Александр Дурманов, руководитель студии "42", ИТ-директор группы компаний "Мегаполис":

– Час Земли праздновать, к сожалению, не собираемся, будем праздновать день рождения пончика. С карантином у нас игра: он пытается наши планы менять, мы пытаемся их как-то осуществить. Пока что у нас отменились три выставки по промышленной и пожарной безопасности, одна конференция и один проект на паузе из-за отсутствия финансирования. Но мы не унываем!

Анастасия Протыняк, кондитер:

– Что такое Час Земли и как его празднуют? Хотя во время карантина у меня с дочками появится возможность почитать о нем. Изучу вопрос!

Сергей Скипин, программист:

– Если бы мне кто-нибудь о Часе Земли напомнил, то приму в нем участие с огромным удовольствием. А карантин на все очень повлиял... Я в Тюмень через неделю лечу, а нас на удаленку перевели. Теперь не знаю - брать отпуск или нет? Плюс есть риск отмены внутренних рейсов и шанс застрять на родине. В общем, в диких сомнениях. Были бы билеты возвратные - не полетел бы вовсе.

Полина Гаранина, директор Коммуникационного агентства «Пионер»:

– Стараюсь принимать участие в Часе Земли ежегодно. Профессиональное сообщество, кстати, оценило, когда логотип акции несколько лет назад изменили на «60+». Как призыв беречь Землю не один час весной, выключив свет, а сделать следующий шаг ради нашей планеты: использовать светодиодные лампы, разумно расходовать воду, меньше мусорить, отдавать предпочтение продуктам с минимум упаковки, участвовать в экологических акциях.

Для справки:

Впервые Час Земли прошел в 2007 году в австралийском городе Сиднее. Его организовали Всемирный фонд дикой природы и газета The Sydney Morning Herald. В следующем году акцию поддержали 35 стран. Россия присоединилась к этому мероприятию в 2009 году. В нем приняли участие 20 городов РФ.