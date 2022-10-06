Сканер Primescan: лучший среди равных. Фото предоставлено "КП".

Когда-то в арсенале зубного лекаря не имелось ничего, кроме примитивных щипцов, коры дуба и умения заговаривать зубы. Сегодня стоматологи владеют продвинутыми методами диагностики и терапии, самые прогрессивные из которых цифровые. Их главные преимущества – высокая скорость, точность, качество и удобство для пациентов. Один из таких инновационных аппаратов – цифровой сканер Primescan, позволяющий делать зубные слепки буквально за несколько минут, появился в семейной стоматологии «Доктор Альбус».

Все, кто сталкивался с изготовлением коронок, виниров или брекетов 10 – 20 лет назад, наверняка скажут, что этот процесс был не из приятных: долгий, муторный, некомфортный. К счастью для всего человечества и каждого отдельно взятого пациента, стоматологические технологии активно развиваются, с каждым днем становясь всё более «умными» и, самое главное, пациентоориентированными. Это, казалось бы, сложное слово означает простой и при этом работающий врачебный принцип: при помощи продвинутой аппаратуры сделать всё возможное, чтобы человеку в кресле у стоматолога было не только безопасно, но и абсолютно комфортно и спокойно.

– У стоматологов буквально каждый день появляются новые инструменты, которые помогают проводить диагностику и лечение зубов быстро, легко и безболезненно. Такие привычные вещи, как бормашина, пломба, рентген, дентальный микроскоп, еще недавно казались настоящим прорывом. Но на смену вчерашним новинкам приходят еще более передовые технологии: компьютерное моделирование протезов, 3D-сканирование, 3D-печать. Они дают возможность делать цифровые зубные оттиски с помощью специального сканера и создавать модели зубов в 3D-формате, – рассказывает стоматолог-ортопед клиники «Доктор Альбус» Егор Андрейчук.

Фото предоставлено "КП".

Цифровой оттиск вместо гипсовых слепков зубов

Все имеют представление о том, что такое сканер изображений, печатного и рукописного текста. При помощи этого устройства картинка или документ считывается и преобразуется в файл, то есть переводится в цифровой вид. С листа бумаги – в память компьютера или телефона.

Каким бы удивительным это ни казалось, стоматологический сканер делает практически то же самое, но только с объемными объектами – зубами, переводя их оттиск (отражение, отпечаток) в цифровой 3D-формат.

Благодаря интраоральному, или внутриротовому, сканеру информацию можно считывать прямо из ротовой полости пациента. Посредством специального датчика аппарата сканирование зубов происходит в режиме реального времени, а зубной слепок моментально отображается на мониторе в виде объемной картинки. Сканирование занимает всего несколько минут и полностью заменяет привычную процедуру снятия гипсовых слепков, на основе которых изготавливают несъемные конструкции: виниры, керамические накладки, коронки на зубы и импланты.

У цифровых сканеров много достоинств, но самое важное из них – комфорт и удобство для пациента. Если раньше человеку приходилось неподвижно сидеть в стоматологическом кресле и ждать, пока слепочная масса во рту затвердеет, чтобы модель получилась максимально достоверной, то теперь таких усилий не требуется. Несколько движений датчиком сканера – и на экране появляется объемное изображение челюстей. В то время как переделка гипсовой модели зубного ряда занимает несколько дней, компьютерную модель можно откорректировать на месте за пару минут.

– Важно, что у доктора сохраняется возможность визуального контроля за процессом, что делает цифровое сканирование еще более качественным. Если у стоматолога возникают сомнения, то процедуру можно тут же повторить, что практически полностью исключает вероятность ошибок. При работе с традиционными слепками, которые изготавливают вручную, заново снять оттиск быстро и просто не получится. Чтобы переделать гипсовые модели, потребуется намного больше времени и усилий. Провести повторное цифровое сканирование не составит труда доктору и не доставит неудобств пациенту, – подчеркивает стоматолог-ортопед клиники «Доктор Альбус» Денис Алексеев-Онипсенко.

Фото предоставлено "КП".

Комфорт пациента – гарант точного результата

Еще один плюс в пользу цифрового сканирования – отсутствие работы со слепочной массой, из которой изготавливают классические гипсовые слепки зубов. Стоматологи не понаслышке знают, что нередко встречаются люди, с большим трудом терпящие манипуляции в ротовой полости. А если речь о снятии зубных оттисков, то во рту находится довольно объемный материал, чаще всего провоцирующий рвотный рефлекс. Для таких пациентов настоящим спасением и, возможно, единственным способом получить точный слепок зубов становится интраоральное сканирование.

Процедура проводится только в комфортных для пациента условиях. Такой подход дает доктору возможность установить с человеком психологический контакт, изначально договориться, настроиться на сотрудничество и быстрый результат.

– Пациентам нравится делать оттиски без слепочной массы. Это одно из главных удобств цифрового сканирования. Есть пациенты, у которых рвотный рефлекс возникает от одного только вида стоматологического зеркальца. И преодолеть это обстоятельство бывает очень сложно. Если раньше иногда приходилось снимать слепок по три-четыре раза, то теперь процедура занимает всего 5 – 10 минут. И главное, не нужно больше терпеть неудобства. Можно в любой момент прерваться: подышать, перевести дух, отдохнуть, поговорить с доктором и уже затем вернуться в кресло, – делится опытом стоматолог-ортопед Егор Андрейчук.

Сканер Primescan: лучший среди равных

Первые интраоральные сканеры появились на службе у стоматологов в начале 2000-х годов. Сегодня спросом пользуются разные модели, но титул самого быстрого и точного сканера, по мнению стоматологического сообщества, принадлежит аппарату Primescan от Dentsply Sirona – известного немецкого бренда, чья продукция ценится стоматологами всего мира. Это дорогостоящее оборудование, чья цена сравнима с оснащением небольшой бюджетной клиники. Однако прогрессивные стоматологи отдают предпочтение именно этому аппарату. И вот почему.

Датчик сканера Primescan обрабатывает около миллиона 3D-точек в секунду. Это делает цифровые оттиски зубов, полученные с его помощью, высокоточными и идеально четкими. Прибор также интегрируется с другими программами и способен к сетевому взаимодействию. Это значит, что полученные в процессе сканирования данные мгновенно передаются партнерам – сотрудникам лабораторий и другим специалистам: зубным техникам, хирургам, ортодонтам.

Если стоматолог-ортопед работает с интраоральным сканером, то приступить к следующему этапу процесса можно практически сразу же после того, как завершено сканирование, а результат сохранен. Файл загружается в программу, и зубной техник приступает к моделированию на компьютере, согласовывает результат с доктором и загружает во фрезерный станок материал, из которого изготавливается конструкция для зубов.

Возможности сканера Primescan применяются не только в ортопедии, но и в хирургии и ортодонтии. Хирурги совмещают рентген и 3D-модель зубов, компьютерную томограмму и результаты 3D-сканирования челюстей при планировании имплантации. Четкая визуализация и детальное представление о задаче делают установку имланта более точной и быстрой.

– Сканер Primescan позволяет доктору работать быстрее, делает процедуру удобнее. Чем меньше времени человек проводит в кресле стоматолога, тем ему комфортнее и спокойнее. Пациентов радует не только быстрота сканирования, но и наглядность процедуры, а также возможность принять участие в процессе, когда можно задать доктору все вопросы, своими глазами рассмотреть 3D-модель своих челюстей, обсудить дальнейшие варианты лечения. Получается, что цифровая стоматология способствует адаптации и установлению доверительных отношений между доктором и пациентом. Это по-настоящему эффективный способ изменить представление людей о лечении зубов в лучшую сторону, – отметил стоматолог-ортопед клиники «Доктор Альбус» Денис Алексеев-Онипсенко.