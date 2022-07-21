В Тюмени за крупную взятку задержан начальник полка ДПС Максим Бирюков. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Не успели тюменцы отойти от вчерашнего задержания майора юстиции Ярослава Постникова, обвиняемого в смерти своего ближайшего родственника, с которым он в день трагедии выпивал, как разразился новый скандал, на этот раз коррупционный. В областной столице задержан начальник полка ДПС регионального управления Госавтоинспекции Максим Бирюков. Его подозревают в получении крупной взятки.

– С января по март 2022 года 40-летний обвиняемый получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности. Являясь должностным лицом, он обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафтоянку автомобилей. Это нужно было для получения высокого дохода, так как граждане оплачивали эти услуги, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудник ведомства осмотрел место происшествия, допросил свидетелей и очевидцев. В настоящее время следователи собирают и закрепляют доказательственную базу.

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– В настоящее время проводится проверку по факту возможного получения денежного вознаграждения сотрудником Госавтоинспекции региона от руководителя одной из автостоянок за общее покровительство и создание благоприятных условий для деятельности этой организации. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в установленном законом порядке, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления МВД.

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя и определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бирюкова. По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО ближайшие два месяца, до 18 сентября 2022 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

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Арестован второй участник этой криминальной истории! Это 46-летний директор ООО «Ветеран» Андрей Измоденов. Именно эта фирма занимается перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки.

Его отправили под домашний арест до 18 сентября. Директора компании обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Арестован и второй участник этой криминальной истории. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец Виталий Бережной, которого следователи обвиняют в изнасиловании и жестком убийстве 8-летней Насти Муравьевой, написал письмо президенту России Владимиру Путину. Его он также адресовал председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, директору ФСБ Александру Бортникову и генеральному прокурору Игорю Краснову.

Подозреваемый в тяжком преступлении просит проверить проведенные экспертизы, а также снова пожаловался на действия полицейских: Бережной уверяет, что его пытали током.