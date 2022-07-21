Сбежала со свадьбы и попала в Индию. Как россиянка покорила Болливуд

Как россиянка покорила Болливуд. Фото: соцсети Эсмеральды.

В сентябре на экраны выйдет индийское реалити-шоу Girl Power, в нем примет участие россиянка Эсмеральда Лаурент. Это не дебют для девушки, в ее портфолио уже есть несколько иностранных фильмов, клипов и известное отечественное реалити. Мы узнали у Эсмеральды, как же ей удалось покорить Болливуд.

В Индии Эсми (так она предпочитает себя называть) уже шесть лет. Признается, что в первое время проблемой был не только другой менталитет, но и острая еда. Свой переезд в другую страну описывает кратко: сбежала за две недели до свадьбы. Не пожалела: в Индии на нее посыпались предложения сняться в фильмах и клипах.

– Кино не является моей профессией, но благодаря яркой внешности я регулярно получаю предложения от кастинг-директоров. Проектов накопилось много, это и музыкальные клипы, и фильмы, и реклама, – рассказала Эсми.

Клипы с участием Эсми набирают миллионы просмотров / Фото: youtube-канал Rajneesh Patel.

Язык россиянка выучила не сразу, поэтому были трудности. И если в некоторых шоу можно было общаться на английском, то в фильмах это уже не работало.

– С безмолвными ролями проблем нет, но когда в кадре нужно говорить, начинаются трудности. Первое время меня даже озвучивали.

Впрочем, это не помешало девушке оказаться в одном фильме с известным индийским актером Тайгером Шрофф. Эти съемки Эсмеральда называет самыми значимыми в своей карьере.

Фильм «Право на любовь – 2» (Heropanti-2) показывали в России. По сюжету, главный герой, которого играет Шрофф, – добродушный хакер, работающий на правительство. Он должен спасти страну от безумного злодея. Эсми появляется в эпизодической роли, когда герой приходит в дом антагониста.

Взаимодействие Эсми со Шроффом было хоть и коротким, зато запомнилось зрителям / Фото: Heropanti 2, AA Films.

По словам Эсми, известный болливудский актер в жизни оказался очень добрым и уважительным. Даже расспрашивал девушку о России и удивился, что у Эсми тоже есть уйгурские корни.

Российскому зрителю Эсми знакома: еще студенткой она попала в реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Тогда внешность у девушки была совершенно другой.

– В России я участвовала в проекте «Дом-2». Это был недолгий период. Тогда я была еще маленькой девочкой, студенткой. Но это один из лучших моментов в моей жизни.

В скандальном шоу Эсми продержалась недолго / Фото: «Дом 2», ТНТ.

Найти свою любовь Эсмеральда пыталась и среди индийских мужчин. В 2018 году она снялась в реалити-шоу Dating in the dark на канале MTV. В этой передаче три женщины и три мужчины могут общаться только в темной комнате, увидеть друг друга они могут только на последнем этапе. Эсмеральде тогда удалось найти пару.

Фото: Dating in the dark, MTV.

В новом реалити-шоу Эсми станет одной из 12 участниц, которые представляют разные страны: Россию, Непал, Иран, Индию. Девушек на 10 дней отправят на остров, там им придется пройти множество испытаний.

– Идея шоу кроется в названии – Girl Power. Мы докажем, что женский пол далеко не слабый. Я представляю свою страну, поэтому участие в шоу для меня особенно важно. Индийцы сильно поддерживают нас в связи с последними событиями, и я очень благодарна им. Когда я получила предложение участвовать в этом шоу, мне так и сказали: «Приходи, поучаствуй. Покажи, что Россия великая».