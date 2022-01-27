Тюменцам необходимо пополнить аптечки: вспоминаем нехватку лекарств и масок в первую волну коронавируса

Тюменцам необходимо пополнить аптечки. Фото: Ольга Крыльцова

На днях губернатор Тюменской области Александр Моор попросил своих земляков пополнить аптечки рекомендованными Минздравом общедоступными противовирусными препаратами. Дело в том, что в настоящее время в регионе обстановка по распространению коронавируса остается довольно напряженной. Так, за последние сутки ковидом заболели 570 человек, еще 9 заразились новым штаммом – омикроном. Именно поэтому людям рекомендуют запастись необходимыми лекарствами, чтобы снова не наступить на старые грабли – в первую волну COVID-19 аптеки были пусты: трудно было найти даже медицинские маски, которые до этого всегда были в наличии.

Кратко напомним, как это было. 14 мая 2020 года тюменские власти ввели обязательный масочный режим на территории всего региона. Сотрудники местного управления Роспотребнадзора стали проверять магазины, салоны красоты, парикмахерские и прочие предприятия, которые на тот момент получили возможность работать. Соблюдали меры не все, тогда тюменцам пригрозили их ужесточить. На тот момент все аптеки уже были обеспечены достаточным количеством лекарств и тех же медицинских масок. Но что творилось до этого, еще в феврале 2020-го?

В это время люди скупали маски просто пачками, что привело к удорожанию изделия. Корреспонденты «Комсомольской правды» – Тюмень» тогда лично ходили по аптекам с вопросом: «А есть ли маски и почем, если да?». Бывало, что их продавали более двадцати рублей за одну лишь штуку. К счастью, проблема скоро разрешилась.

Тогда же, в феврале 2020 года, поднялись цены и на противовирусные лекарства. Общественники заявляли: «Негативный информационный фон о коронавирусе дал о себе знать». Многие препараты нельзя было найти, так как начался серьезный ажиотаж. Уже после в регионе создали неснижаемый трехмесячный запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

Именно поэтому сейчас важно начать потихоньку пополнять свои аптечки противовирусными препаратами и витаминными комплексами для поддержания иммунитета. Губернатор Александр Моор, в свою очередь, еще раз напоминает о важности прививки от коронавируса и ревакцинации тем, кто ее уже делал: «Обязательно носите маски в общественных местах и городском транспорте. Не забывайте обрабатывать руки антисептиками. Берегите себя и окружающих».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надевают все!»: тюменцев без масок в автобусах могут оштрафовать до 30 тысяч рублей

Нарушителю без средств индивидуальной защиты откажут в проезде (подробнее)