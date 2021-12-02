В Тюмени расширили список объектов, куда потребуется QR-код с 3 декабря. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени расширили список объектов, куда потребуется QR-код. Губернатор региона Александр Моор рассказал подробности нововведения.

Так, по его словам, с 3 декабря можно попасть только по QR-коду или медотводу с ПЦР на следующие объекты: розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь – от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м.

Стоит отметить, что ограничение будет действовать в будни с 18.00, в выходные и праздничные дни. Вход в аквапарки, СПА-комплексы, бани, сауны, термальные источники и банно-оздоровительные комплексы только по QR-коду в любой день.

Для предприятий общественного питания, салонов красоты, косметических и массажных салонов, соляриев, парикмахерских, баз отдыха, туристических баз и других переход на систему QR-кодов переносится на 24 декабря. Вместо QR-кода или справки о медотводе от прививок на входе можно будет показать «свежий» ПЦР тест. Кстати, срок его действия не должен превышать трое суток.

– Судя по цифрам, меры, которые мы предприняли для предотвращения распространения коронавируса, работают. Количество вновь выявленных случаев в сутки снижается, уменьшилось число пациентов, которые болеют тяжело. Тюменская область набрала хорошие темпы вакцинации и, если они сохранятся, мы достигнем планового показателя к концу года. А значит, начнет действовать коллективный иммунитет, – резюмировал Александр Моор.

Кстати, как сообщила главный санитарный врач Тюменской области, заболеваемость ковидом среди взрослых снизилась почти на 9%, а в общем – на 4,2%.

Есть и печальная статистика: среди детей недельный показатель заболеваемости вырос на 40% по отношению к предыдущей неделе. По данным на 1 декабря, в регионе закрыты на карантин по COVID-19 92 группы в 53 детсадах и 5 классов в пяти школах.

Среднесуточный охват населения тестированием на COVID-19 за прошедшую неделю - 440 на 100 тысяч населения. Это на 46% выше установленного для регионов норматива.