Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 декабря 2021 года: берем с собой QR-код и паспорт

В Тюмени расширили список объектов, куда потребуется QR-код. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 311 и составило 81 502 человека, 10 человек скончались (всего – 2 894 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 311 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 81 502), 235 человек выздоровели (за весь период – 63 394), 59 детей заболели (из общего числа заболевших), 34 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 35 487 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 909 897 человек, полный курс прошли 783 977.

В Тюмени расширили список объектов, куда потребуется QR-код. Губернатор региона Александр Моор рассказал подробности нововведения. Так, по его словам, с 3 декабря можно попасть только по QR-коду или медотводу с ПЦР на следующие объекты: розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь – от 4 000 кв. м, в Ишиме – от 3 500 кв. м, в Ялуторовске – от 3 000 кв. м, в Заводоуковском городском округе – от 2 500 кв. м.

В Тюменской области решили принять меры для предотвращения завоза нового штамма COVID-19 «омикрон». Соответствующие изменения уже внесены в постановление правительства региона «О введении режима повышенной готовности».

В Тюменской области отменили все массовые спортивные мероприятия до конца года. Их будут проводить в онлайн-формате. Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и для предотвращения распространения коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 221 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 185 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 703 107 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 277 640 летальных исходов, выздоровели 8 400 117 человек.