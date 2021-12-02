В Тюмени таксист, содравший с дедушки 4 тысячи рублей за поездку, после волны хейта вернул деньги и извинился. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени произошла поистине предновогодняя история – как и следует, с хорошим концом. Один из местных таксистов решил навариться за счет приехавшего из другого региона старика и содрал с него за одну лишь поездку четыре тысячи рублей. Однако после широкой огласки произошедшего у мужчины проснулась совесть: он вернул часть денег и извинился. Впрочем, сделал бы он это, если бы его не нашли неравнодушные горожане?

Как стало известно от дочери «потерпевшего» Марианны Лазаревой, ее отец – пенсионер 68 лет – прилетел в Тюмень из соседнего региона на самолете на медицинское обследование из-за подозрений на онкологию. В аэропорту он вызвал такси. Приехавший на вызов водитель назвал стоимость поездки – 200 рублей, однако в пункте Б ценник вдруг изменился – теперь пожилому мужчине надо было платить не за всю поездку 200 рублей, а за один километр – то есть 4 тысячи.

– После того как папа начал возмущаться, что это очень дорого и не будет столько платить, тот стал запугивать его, угрожать и сказал, что не отдаст сумку. Отец дал деньги, так как здоровье ему не позволяет спорить, – рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Тюмень" женщина.

Свое негодование она вылила в виде сообщения в социальных сетях. По ее словам, неравнодушные тюменцы стали предлагать свою помощь в поисках бессердечного таксиста. И – нашли! Сделали это, по словам Марианны, «одна замечательная девушка и ее муж».

– Таксист мне позвонил, извинился и вернул папе 3 700 рублей. Тюмень – северный город, где живут люди с горячими сердцами, я в этом убедилась! Бесконечное всем спасибо, кто за моего папу переживал, пусть у вас будет всё хорошо! Огромное спасибо за ваши добрые неравнодушные сердца! – говорит женщина.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что обычная поездка в такси обернулась для жительницы Тюмени настоящим кошмаром. Водитель, не желающий верить смс об оплате поездки онлайн, заблокировав двери, не отпускал пассажирку с маленькой дочерью.

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