В центре Тюмени при выполнении земляных работ нашли человеческие кости

В центре Тюмени при земляных работах нашли человеческие кости. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения костных останков при выполнении земляных работ. Их нашли на улице Володарского на глубине полутора метров.

– В настоящее время специалист осматривает место происшествия. При первичном осмотре удалось определить, что давность костных останков значительная. Однако точные сроки захоронения будут установлены только после того, как станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального следственного комитета.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее «Комсомольской правде» – Тюмень» писала, что Тюмень стоит на костях. Новый центр города был возведен прямо на месте старых кладбищ и массовых захоронений. Поэтому историков, в отличие от горожан, не удивляют новости о том, что при очередных раскопках строители или дорожники обнаружили человеческий череп.

Тюменский историк-краевед, кандидат исторических наук, писатель Александр Петрушин рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень», какие тюменские многоэтажки выросли на месте бывших погостов.

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