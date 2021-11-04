Объединяя лучшее. Фото - 1tmn.ru.

ЗАО «Управляющая компания «Статус» – одна из немногих компаний, успешно объединяющих ряд предприятий сферы производства строительных материалов, промышленности и строительства. Генеральный директор Сергей Медведев ставит во главу угла удовлетворенность клиента, качество предоставляемых услуг и производимых продуктов.

«Если есть люди, есть силы, выгоднее строить самим. Мы сами строим и, следовательно, сами контролируем качество работ. Предприятие развивается, осваивает новые технологии».

«Основные этапы управления любым процессом понятны: планирование, организация, мотивация, контроль – всё, по сути, вокруг этого и крутится. Если есть какая-то идея, мы организуем ее воплощение, мотивируем людей на работу и контролируем выполнение. Потом идем по новой: вносим изменения в план, организовываем и так далее».

Единые принципы и общие подходы к управлению являются ключевыми факторами успешного ведения бизнеса в разных сферах. Благоустройство города является ключевым направлением деятельности ГК «Статус».

По словам Сергея Медведева, Тюмень – один из тех регионов России, где действительно занимаются вопросами благоустройства.

«Я уже решил для себя, из чего состоит город, – это люди, инфраструктура и экономика. Поэтому я хотел бы видеть Тюмень сообществом высокоинтеллектуальных, предприимчивых, неравнодушных людей, обеспеченных комфортной инфраструктурой (с развитым общественным транспортом, прогулочными зонами и велосипедными дорожками) и способных к большой предпринимательской активности, ведь от этого наша экономика только выиграет».

Промышленность Тюмени развивалась быстрыми темпами на протяжении многих лет. По данным Росстата, в 2020 году город занял первое место в номинации «Рост обрабатывающих производств». Импульс для развития возникал не только благодаря выгодному географическому положению, но во многом благодаря труду тюменцев. Сергей Медведев считает человеческий ресурс самым ценным в бизнесе.

«У нас есть еще один тезис: основное богатство – подходящие люди. Все они разные и интересные, но у них должен быть один подход к делу. Важно, чтобы сотрудник понимал необходимость постоянного совершенствования своей деятельности».

Ключевыми факторами конкурентоспособности Тюменской области по сравнению с сопоставимыми по экономическому потенциалу российскими и зарубежными регионами выступают: масштаб экономики, ресурсная база, кадровый потенциал, научно-технический потенциал, географическое положение, промышленная инфраструктура, стоимость труда и ресурсов, деловой климат, привлекательность региона для жизни. Обрабатывающие производство является одной из ведущих отраслей по доле в ВРП в Тюменской области.

Люди, которые строили Тюмень, верили в себя. Они не боялись никаких трудностей и заложили новую генетику территории. Территории, где люди ориентированы на постоянной развитие и способны смотреть далеко в будущее. Любовь к городу, стремление сделать его лучше, интереснее и красивее, объединяет множество талантливых предпринимателей.

«Мне интересно, как будет расти город. Мне нравится жить в Тюмени, и я хочу, чтобы она развивалась».

В одном из интервью Сергея Медведева спросили «Как вы оцениваете инвестиционный климат в Тюменской области?».

«Об этом я могу говорить с полной ответственностью, так как являюсь одновременно и представителем бизнеса, и долгое время работал представителем местной власти. Наш регион – один из лучших для ведения бизнеса. Правительство Тюменской области напрямую контактирует с представителями бизнеса, оперативно разрешая возникающие трудности. Как я успел для себя понять, у местных властей есть понимание того, из чего состоит регион. И всему важному в регионе уделяется должное внимание. Тюмень на данный момент – это сообщество высокоинтеллектуальных, предприимчивых, неравнодушных людей, обеспеченных комфортной инфраструктурой».

ДЛЯ СПРАВКИ

Индекс промышленного производства Тюменской области вырос в 3 раза за последние 10 лет. Этому способствует ряд мер, предпринимаемых правительством. Фонд развития промышленности и Минпромторг предоставляют займы на на реализацию проектов, направленных на организацию импортозамещающих производств, создание новых продуктов и внедрение передовых технологий.