Центр притяжения — Тюмень. Фото - 1tmn.ru.

Ключевые факторы конкурентоспособности Тюменской области, если сравнивать с сопоставимыми по экономическому потенциалу российскими и зарубежными регионами, –масштаб экономики, ресурсная база, кадровый потенциал, научно-технический потенциал, географическое положение, промышленная инфраструктура, стоимость труда и ресурсов, деловой климат и привлекательность региона для жизни.

Тюменская область во многих отраслях обладает высоким кадровым потенциалом, специалистам наших компаний уже давно не нужно доказывать востребованность на федеральном и международном уровне.

Простая тюменская компания Сергея Разуваева «Маркетинг-консультант» (GMK), появившись на рынке в 1999 году, выросла в ведущую консалтинговую компанию и стала одним из лучших федеральных игроков в сфере маркетинга и продаж недвижимости.

Иными словами, Сергей Разуваев – это тот человек, благодаря которому маркетинг в Тюмени имеет хорошо узнаваемое на российском уровне лицо, имя и даже историю. Его компания развивает маркетинг и продажи крупнейших девелоперов в России и СНГ и в 2020 году заняла первую строчку в секторе маркетинга и PR в рейтинге консалтинговых компаний RAEX. Проекты GMK регулярно становятся победителями российского конкурса жилых комплексов «Топ ЖК», за плечами компании сотни проектов и маркетинговых стратегий, десятки известнейших брендов.

Сергею было 24 года, когда он решил стать предпринимателем. По его признанию, история началась с того, что он собирался жениться и нужны были средства.

«Мне было 24 года, я работал в достаточно крупной компании. Но на дворе был кризис неплатежей, зарплату платили редко, а я решил жениться. Необходимо было срочно решать, как содержать семью. В Газпром меня работать не позвали, я решил попробовать себя в предпринимательской деятельности. Поэтому стал «предпринимателем поневоле». Когда начинал, кстати, не думал, что буду заниматься бизнесом. Я видел себя в какой-нибудь крупной организации, на одной из руководящих должностей».

Сейчас компания специализируемся на больших проектах – КОТах в несколько десятков га.

«Успех этих проектов я вижу в коллаборации: важно, чтобы еще на стадии разработки продукта появился тот, кто поможет соблюсти баланс между желанием девелопера получить прибыль и рыночными реалиями. Мы в работе с девелоперами как раз и становимся такими «адвокатами» рынка, помогаем быть адекватными ему, причем не только с помощью маркетинговой стратегии, но и в части разработки продукта. Тогда проект будет устойчивым в любых условиях экономики, способен продаваться с максимальной премией к рынку».

Офис компании остается в Тюмени, в то время как опыт и экспертиза коллектива известны и востребованы не только по всей России, но и далеко за ее пределами.

Партнерам, приезжающим в Тюмень, Сергей Разуваев всегда показывает проекты и офис компании.

«Они заходят, смотрят на сотрудников, средний возраст которых 29 лет, и говорят: «Это же детский сад». Я говорю: «Хорошо, с кем из детей вы хотите пообщаться?». Они говорят: «Ну давай, вон там девочка сидит симпатичная». А эта девочка разрабатывает стратегии всем нашим топовым клиентам. Она заходит и так сходу начинает с ними предметный разговор, что клиенты сразу понимают, что к чему. Эта девочка давно уже профи с большой буквы, монстр стратегического маркетинга. Один человек у нас учился в Китае, другой – в Лондоне, третий вообще работал в Нью-Йорке. И так каждый сотрудник у нас в чем-то особенный. Мы постоянно ищем интересные кадры. Мы ежегодно вкладываем в повышение квалификации и обучение персонала, это всегда лучшие конференции, курсы, подписка на профессиональную литературу».

По словам Сергея, даже по сравнению с городами-миллионниками, девелопмент в Тюмени развит очень хорошо, неспроста именно у нас родились «Брусника» и «Этажи», выросшие в масштабные федеральные девелоперские проекты.

«Тюменские компании заходят во многие регионы и имеют успех. Этому есть логическое объяснение. Как определяется конкурентоспособность региона? Казалось бы, в Москве в три раза рынок жестче. Но надо смотреть на количество ввода на человека – это другое. Наш рынок оказывается более конкурентным. Цена за квадрат тоже имеет значение. В Тюмени стоимость квадратного метра выше, чем в Краснодаре, на 10 – 15%, и это как раз тот люфт, который нам помогал, когда мы ошибались. Мы делали, ошибались, снова делали, снова ошибались… И в конце концов разработали такой маркетинговый инструмент, который стали применять по всей России (а там уровень конкурентного давления меньше). Выходит, что уникальная тюменская среда позволила и «Бруснике», и «Этажам», и в том числе и нам, реализовать себя в других регионах. Может быть, мы оказались не умнее других, но точно последовательнее».

Согласно интегральному рейтингу института территориального планирования «Урбаника» за 2020 год, Тюмень входит в тройку самых привлекательных для жизни городов, и это одна из причин, почему лучшие кадры не покидают регион, а работают здесь над российскими и зарубежными проектами и одновременно вкладываются в развитие нашей области.

«Когда ходишь по Земле, привыкаешь к земному давлению, а прилетаешь на Луну, и там притяжение меньше. Если б мы не привыкли здесь работать в совершенно непростых условиях, то ничего бы за пределами региона не сделали».