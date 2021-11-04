Лучшее решение — непрерывное развитие

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Долгое время экономика Тюменской области была ориентирована на сырьевой бизнес. В регионе продолжается реализация крупных инвестиционных программ в сфере нефтедобычи и нефтепереработки, однако власти развернулись в сторону малого и среднего предпринимательства. В области создаются все условия для того чтобы сделать территорию привлекательной для бизнесменов со всей страны.

То, как в лучшую сторону меняется деловой климат Тюмени, отмечают как начинающие бизнесмены, так и гиганты в своей области, например, Денис Кучаев — российский предприниматель, основатель и мажоритарный акционер группы компаний «АТМ Альянс».

Совместно с инвесторами Денис Кучаев начал развитие своего бизнеса в платежной индустрии в 2008 году. Его предприятие занимается продажей и комплексным сервисным обслуживание кассового и банковского оборудования. По объему выручки «АТМ Альянс» входит в топ-5 компаний — поставщиков банковского оборудования в стране, работая с российскими и зарубежными банками. Предприятие имеет 56 структурных подразделений и более 1,5 тыс. человек штатной численности. Всего на обслуживании – более 400 тысяч объектов. С 2015 года головной офис компании находится в Москве, а подразделения и склады рассредоточены по всей России. (Источник: https://tyumen.rating.we-enter.ru/winners/714470/)

Денис Кучаев сосредоточен не только на своем бизнесе, он член общественной организации «Опора России», «Клуба Лидеров» по продвижению инициатив бизнеса, а также многих экспертных групп и комитетов в платежной индустрии. Входит в состав попечительского совета региональной общественной организации «Федерация культурно-познавательного туризма». Активно занимается благотворительностью.

Расскажите, какие интересные достижения вы бы хотели отметить за последние годы? Какие планы на этот год?

«Одно из последних наших достижений, это открытие высокотехнологичного сервисного центра в Тюменской области. Сейчас на его территории трудятся более 80 специалистов, некоторые из них с ограниченными возможностями по здоровью. Мы открыли предприятие в четвертом квартале 2020 года, как раз в самый разгар пандемии, но это не помешало нам наладить все процессы и запуститься. На текущий момент предприятие закрывает потребность по ремонту высокотехнологичного оборудования территорию Урала, Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока. В этом году мы активно масштабируем свой бизнес на территории стран СНГ, в планах на 2021 год открыть три филиала».

Как вы взаимодействуете с органами власти по вопросам бизнеса? Когда пересекаетесь, что отметили бы в первую очередь?

«Я твердо убежден, что на территории Тюменской области очень эффективная, вовлеченная и результативная власть. Очень рад, что нас слышат. При возможных обращениях стараются всегда оказать максимальное содействие в решении вопросов».

Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность Тюменской области в сравнении с другими регионами России?

«Динамика по инвестиционной привлекательности области положительная, видно, что коллеги работают над новыми программами, принимают законодательные поправки, выделяют средства на развитие и поддержку предпринимательства, приятно осознавать, что тебя слышат и все нацелены на общий результат».

Как, на ваш взгляд, развивается экономика региона (в плюс или минус?), насколько здесь комфортно заниматься бизнесом?

«Тюменская область — это наш домашний регион, несмотря на то, что мы давно уже являемся федеральной компанией, мы уверены, что дома мы получим максимальную поддержку и понимание. Если говорить о минусах, то долгое время область была ориентирована на сырьевой сектор, и вся экономическая составляющая крутилась вокруг нефти и газа, сейчас ситуация кардинально меняется, регион разворачивается на малый бизнес, создаются специальные условия для комфортной работы. Только слаженная работа власти и бизнеса, даст тот экономический эффект о котором говорит наш президент, только вместе и всегда с уважением».

Тюменская область занимает лидирующие позиции по объему субсидии на поддержку бизнеса как в абсолютных значениях, так и по доле субсидии в общем объеме расходов регионального бюджета. Благодаря помощи со стороны властей местные бизнесмены могут развиваться не только в родном крае, но и расширять географию своей продукции. Их бизнес — лучшая реклама для Тюменской области.

«Лучшее решение, реализованное в деле — непрерывное развитие. Открытие новых филиалов и сервисных центров позволяет нам создавать рабочие места, помогать предпринимателям в запуске и развитии их бизнеса, вести совместные проекты с банками и представителями ритейла».