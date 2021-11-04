Призвание созидать. Фото - Ольга Гениевская.

Одним из направлений развития туристического потенциала Тюменской области является создание медицинского кластера на базе медицинского городка в Тюмени. Планируется появление центра реабилитации и центров оказания специальной медицинской помощи. По оценкам специалистов Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» медицинский туризм имеет потенциал для привлечения в наш регион до 150 тысяч человек в год к 2025 году.

Тюменская область уже обладает высоким кадровым потенциалом по ряду направлении , и развитие и повышение уровня подготовки кадров в сфере медицины требует пристального внимания, четкого управления, глубокого человеческого и управленческого подхода.

Основатель сети частных клиник «Доктор Арбитайло» Ян Юзефович Арбитайло, врач с 40-летним стажем, вот уже 11 лет оказывает квалифицированную медицинскую помощь жителям области. За это время с одного небольшого медицинского центра компания выросла до семи современных оснащенных центров в разных районах Тюмени. Сеть клиник охватывает более 40 направлений деятельности.

Среди ключевых моментов, которые позволили сети частных клиник «Доктор Арбитайло» увеличить выручку даже в трудный пандемийный год, Ян Юзефович Арбитайло называет профессиональное управление, качественную медицинскую работу, а также возможность быстро реагировать на запросы времени.

«Открытая ранее лаборатория ПЦР с началом пандемии, при покупке допоборудования и увеличении штата специалистов, стала делать и тесты на COVID-19. Причем это точные и самые быстрые результаты в городе! Лаборатория обслуживает область и северные регионы. Большинство клиник и лаборатории в Тюмени работают только на забор и отправляют анализы в другие города. Мы же сами делаем полный цикл, не прибегая к услугам других лаборатории !» — с гордостью говорит Ян Арбитайло.

«Умные, деятельные люди всегда находят выход. Рестораны стали готовить еду навынос, гостиницы и профилактории переоснастились под обсерваторы. Мы вместо того, чтобы сокращаться, продолжали увеличивать мощности. На 40 миллионов рублей докупили оборудования для повышения качества врачебной работы. Были уверены, что это понадобится, и оказались правы. В то время, когда у многих организации был регресс, мы расширили штат специалистов. Тем самым увеличили количество пациентов: в 2019 году к нам обратилась 81 тысяча человек, а в 2020-м уже 310 тысяч. Отмечу, это без увеличения площадей!»

Фото с сайта doctor-arbitailo.ru.

«У нас началось создание сети высокотехнологичных центров по всей стране – онкологических, нейрохирургических и тому подобное. И это шаг в верном направлении. Нужно сделать другой шаг – приблизить медицину к человеку. Вместо многоэтажных клиник, обслуживающих огромную территорию, открыть сеть терапевтических кабинетов. Пусть врач работает и живет в том же доме, что и его пациенты. Эффективность такой медпомощи будет гораздо выше, а стоимость ниже. И, конечно, надо заняться настоящей профилактикой, а не формальными медосмотрами».

Одним из факторов, благодаря которому маленький когда-то город Тюмень смог сформировать медицинский кластер федерального уровня, является тот факт, что Тюменская область высоко оценивается в рейтингах качества жизни и городской среды, что позволяет привлекать и удерживать лучшие кадры. В соответствии с Индексом качества городской среды, опубликованным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в 2019 году, Тюмень оказалась в тройке лидеров в группе крупных городов с численностью населения от 250 тысяч до 1 млн человек.

Согласно интегральному рейтингу института территориального планирования «Урбаника» за 2019 год, Тюмень входит в пятерку самых привлекательных для жизни городов. В рейтинге учитывались показатели качества городской среды и стоимости жизни. Медицинское обслуживание — одна из сфер, развитие которой обязано благополучному городу, в который регулярно ездят на лечение десятки тысяч людей из соседних регионов. Но основной причиной является всё-таки человеческий фактор, точнее — желание самых лучших врачей России оставаться в регионе и не переезжать в столицу.

«Настоящий врач – это, конечно, дар! В медицине работает две категории врачей: первым всё равно, чем заниматься, они пошли учиться на медицинский по настоянию родителей или еще по чьей-то воле, вторые – фанатики, готовые дневать и ночевать на работе. Последних мало – это отдельная каста. Я глубоко убежден, что врачом может стать только тот, кто искренне любит людей».