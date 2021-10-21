В Тюмени судят врача, который придумывал пациентам болезни и платно их оперировал. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Тюмени на скамье подсудимых оказался 38-летний врач-офтальмолог одной из частных клиник Тюмени Евгений Ляпин, который придумывал своим пациентам различные болезни, а потом брал деньги за лечение. На мужчину ранее завели уголовное дело, обвинив его в девяти эпизодах преступления.

– В ходе судебного следствия допрошенные потерпевшие заявили, что «специалист» диагностировал у них несуществующие заболевания, убеждал в необходимости проведения платных операций и лечения. Принимал от них деньги, – рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Так, один пациент заплатил офтальмологу за оказание медицинских услуг более 200 тысяч рублей. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причинённого преступными действиями Ляпина, составляет около одного миллиона рублей.

– Потерпевшими признали 16 человек, включая десятерых пенсионеров. Двое из них – жители Свердловской области. Врач брал за «лечение» от 25 тысяч рублей и выше, – добавили в пресс-службе регионального управления МВД.

Кстати, подсудимый свою вину в содеянном уже признал и, как уточнили в Калининском районном суде, принял меры к возмещению ущерба. Следующее судебное заседание назначено на 24 декабря 2021 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменского травматолога ждет суд за получение взяток от призывников. Следствие считает, что доктору ОКБ № 2 с 2015 по 2017 годы было передано 485 тысяч рублей. Врач, прикомандированный в медкомиссию областного военкомата, через посредника получал за липовые заключения деньги от призывников или их родителей.

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