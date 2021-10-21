«Запахло зимой!». В Тюмени выпал первый снег

В Тюмени выпал первый снег. Фото - Ксения Шик.

В Тюмени выпал первый, так сказать, серьезный снег. Земля покрылась белым пухом всего на несколько сантиметров, а может, и того меньше. Причем совсем скоро ему предстоит растаять, так как в областную столицу вновь заглянет тепло.

Фото - паблик "ЧС Тюмень" в ВК.

Жители Тюмени, как, впрочем, и все россияне, словно дети радуются первому снегу. В социальных сетях они выкладывают множество фотографий, сделанных из своих окон. Покажем лишь некоторые из них и немного расскажем о погоде.

Фото - Светлана Светличная.

По прогнозам местных синоптиков, уже в субботу в город снова придет тепло – воздух прогреется до 12 градусов. В воскресенье тоже холодно не будет – плюс 9. Понижение температуры наружного воздуха начнется со следующей недели, тогда же вернутся и осадки в виде мокрого снега.

Фото - Вадим Бегун.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что дорожные службы Тюмени подготовились к сильному снегопаду. Непогоду прогнозировали в четверг, 21 октября.

– В этот период опасные участки – путепроводы, съезды с мостов, подъемы и спуски, перекрестки – обрабатываются противогололедными материалами, чтобы предотвратить скользкость на дорогах. На уборку первого снега готовы выйти 160 единиц спецтехники и более 130 дорожных рабочих, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

ГИБДД в сложных дорожных и погодных условиях рекомендует снижать скорость, учитывая увеличивающийся при гололеде и скользкой проезжей части тормозной путь и плохую видимость из-за обильных осадков. Нужно подготовить автотранспорт к зиме, позаботиться о смене резины на зимнюю.