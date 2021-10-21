Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 21 октября 2021 года: установлен антирекорд по числу заболевших

В Тюменской области установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 октября. Количество заболевших увеличилось на 316 (это антирекорд с начала пандемии) и составило 67 170 человек, 13 скончались (всего – 2 199).

За минувшие сутки зарегистрировано 316 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 67 170), 145 человек выздоровели (за весь период – 57 083), 46 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 31 301 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 636 253 человека, полный курс прошли 594 206.

Фото - yandex.ru.

Из-за роста заболевших коронавирусом и увеличения числа погибших от ковида в Тюменской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление с подписью главного санитарного врача региона Галины Шарухо опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора.

В Тюменской области проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус, за прошедшую неделю – более 35 тысяч. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 472. Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях.

В Тюменской области всего лишь 1,5% вакцинированных жителей заразились коронавирусом, причем заболевание протекало в легкой форме. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 231 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.