Тюменские пранкеры, «ограбившие» старушку и разнесшие гипермаркет, ранее судимы за кражу и наркотики. Скриншот из видео.

Тюменские пранкеры, которые на днях сымитировали ограбление старушки на остановке, а потом буквально разнесли гипермаркет, оказались ранее судимыми молодыми людьми. В настоящее время их задержали стражи порядка. Теперь шутники отчитываются за свои неуместные поступки в отделе полиции.

– Я решил проверить реакцию людей. Выкладывал ролики в интернет с целью стать блогером. Есть на мне небольшая вина, что поднял такую шумиху, но не считаю, что должен за это извиняться, – говорит на камеру один из молодых людей.

Другой участник «банды» пранкеров, который переодевался в бабушку, признался, что сожалеет о своих действиях и даже извинился за то, что в итоге получился такой неудачный ролик: «Зря мы это сделали».

– 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник ранее судимы за кражу, 21-летний участник сомнительного творчества привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент молодые люди нигде не работают, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

Сотрудники отдела полиции №5 по городу Тюмени в отношении юмористов, которым теперь, видимо, самим не до шуток, составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В ближайшее время материалы направят в суд.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жуткий розыгрыш тюменских пранкеров обернулся для них судебным разбирательством. Молодой человек в маске маньяка с бензопилой в руках в шутку атаковал прохожих на Текутьевском бульваре возле кладбища. С криками он нападал на людей. Всё происходящее снимала его «группа поддержки». Видео распространилось в социальной сети.

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